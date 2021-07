3. Ai làm ra những chiếc bánh mì đầu tiên? Người Hy Lạp cổ đại

Người Ai Cập cổ đại

Người Do Thái

Người Anh Theo World History, những chiếc bánh mì đầu tiên do người Ai Cập cổ đại làm ra. Họ cũng được ghi nhận là những người đầu tiên làm ra bánh mì có men. Khi đó, họ dùng một công cụ gọi là "quern" để nghiền nát ngũ cốc thành bột. Bánh mì của người Ai Cập cổ đại có hình dạng khá giống với bánh tortillas của Mexico hoặc bánh chapatis của Ấn Độ ngày nay. Ảnh: At the Mummies Ball.