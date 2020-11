Câu 1: Ai là tổng thống Mỹ duy nhất có bằng tiến sĩ? Barack Obama

George W. Bush

Woodrow Wilson

John Adams Ông Woodrow Wilson là tổng thống thứ 28 của Mỹ. Ông giữ chức vụ chủ tịch Đại học Princeton trước khi trở thành tổng thống và nhận bằng tiến sĩ năm 1886 tại Đại học John Hopkins về Khoa học Chính trị. Theo University of the People, từ bé, ông Wilson được chẩn đoán mắc chứng khó đọc. 10 tuổi, ông mới bắt đầu đọc những cuốn sách đầu tiên. Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, ông trở thành một sinh viên xuất sắc, tốt nghiệp 3 trường đại học: Đại học Princeton, Đại học Luật Virginia và Đại học Johns Hopkins. Ảnh: The Atlantic.