Ai là thành viên quan trọng nhất trong một nhóm nhạc?

Từ khi thuật ngữ center trở nên phổ biến hơn nhờ Yoona (SNSD), đã có nhiều thay đổi xoay quanh vị trí được đánh giá là quan trọng bậc nhất trong một nhóm nhạc Kpop.

Đối với người hâm mộ Kpop, khái niệm center không còn gì xa lạ. Hiểu đơn giản, center là thành viên đứng tại vị trí trung tâm của một nhóm nhạc, là thành viên mang trọng trách đại diện cho nhóm. Nhiều ý kiến cho rằng đây chính là thành viên quan trọng nhất trong mô hình nhóm nhạc.

Trong thế hệ mới của Kpop, center đã trở thành vị trí đặc biệt quan trọng đối với người hâm mộ. Có những fan cho rằng nghệ sĩ họ yêu thích bắt buộc phải trở thành center mới có thể thu hút sự chú ý từ công chúng.

SM Entertainment - nơi khai sinh khái niệm center

SM Entertainment được xem là công ty tiên phong trong việc tạo nên khái niệm center trong một nhóm nhạc Kpop. Khi quan sát những nhóm nhạc đầu tiên của SM, khán giả dễ dàng nhận thấy có một số thành viên thường xuyên đảm nhận vị trí trung tâm nhóm như Eugene (S.E.S), Jae Joong (DBSK), Si Won (Super Junior). Tuy nhiên, khoảng thời gian trước năm 2007, với khán giả, center không phải khái niệm quá rõ ràng.

Eugene, Kim Jae Joong và Choi Si Won là những center đời đầu của SM Entertainment. Ảnh: Naver.

Sau khi YoonA ra mắt cùng SNSD vào năm 2007, khái niệm center bắt đầu được chú ý hơn. Với ngoại hình nổi bật, SM đã chỉ định YoonA làm center của nhóm nữ 9 người. Sự hiện diện của Yoona tại vị trí trung tâm nhóm đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Sức ảnh hưởng của Yoona khiến khán giả bắt đầu chú ý tới vị trí center trong một nhóm nhạc hơn. Từ đó, thuật ngữ center dần trở nên phổ biến và được sử dụng rộng rãi. Vì vậy, YoonA thường được khán giả Hàn Quốc ưu ái đặt các biệt danh như “center của các center” hay “center đầu tiên của Kpop”.

Khi khái niệm center được định hình rõ ràng hơn, các thành viên đảm nhiệm vị trí trung tâm nhóm nhạc bắt đầu có thêm nhiều quyền lợi và được công ty quản lý chăm chút. Đồng thời, dưới tư cách gương mặt đại diện của nhóm, lượng trách nhiệm họ phải gánh vác cũng tăng lên đáng kể.

Ai đẹp thì được làm center?

Nhiều khán giả cho rằng yếu tố duy nhất làm nên một center là ngoại hình, thành viên nào có ngoại hình đẹp nhất sẽ được chọn làm center.

Đây thực chất là quan niệm sai lầm. Để chọn ra vị trí center, các công ty giải trí phải cân nhắc qua nhiều yếu tố.

Lisa (BlackPink) từng giải thích về vai trò của một center trong chương trình Thanh xuân có bạn 2. Nữ nghệ sĩ bày tỏ: “Center là điều đầu tiên người ta trông thấy khi nhìn vào một nhóm nhạc”. Theo cô, thành viên trung tâm mang ý nghĩa đại diện. Nếu khán giả thắc mắc về phong cách của một nhóm nhạc, thành viên trung tâm sẽ đem lại cho họ câu trả lời. Center phải là người có thể thể hiện màu sắc đặc trưng của nhóm, và họ phải phối hợp cùng các thành viên khác để làm nổi bật sắc màu ấy lên.

Nam ca sĩ Lee Teuk của nhóm nhạc Super Junior cũng từng chia sẻ một cách hài hước về vị trí center dưới góc nhìn của anh trong chương trình Strong Heart. Anh giải thích lý do thành viên cùng nhóm Si Won được chọn làm center: “Khi Si Won đứng ở vị trí trung tâm, khán giả sẽ có ‘ảo giác’ rằng tất cả thành viên của Super Junior đều rất đẹp trai”.

Như vậy, center không chỉ đơn giản là thành viên có ngoại hình nổi bật nhất nhóm. Ấn tượng đầu tiên của khán giả khi quan sát một nhóm nhạc phụ thuộc phần lớn vào thành viên trung tâm, vậy nên center phải đáp ứng được nhiều điều kiện do đội ngũ giám sát của công ty quản lý đưa ra.

Tuy nhiên, đối với center, trọng trách đi kèm với đặc quyền. Để tỏa sáng và thu hút khán giả, thành viên trung tâm của các nhóm nhạc thường được giao nhiều cơ hội thể hiện bản thân. Điển hình có thể kể tới vị trí center trong các nhóm nhạc nhà SM, nơi đã khai sinh ra khái niệm center.

YoonA (SNSD) giúp khái niệm center trở nên phổ biến hơn. Ảnh: Naver.

Trong số các thành viên NCT, Tae Yong là người đầu tiên được công ty giới thiệu tới công chúng. Tae Yong sớm được khán giả biết đến khi anh góp mặt trong MV Be Natural của tiền bối cùng công ty Red Velvet dù lúc ấy anh chưa ra mắt.

NCT sở hữu tận 23 thành viên, nhưng chỗ đứng trung tâm nhóm luôn là vị trí của Tae Yong, bất kể anh xuất hiện cùng cả nhóm hay nhóm nhỏ. Ngoài ra, Tae Yong là một trong những thành viên đảm nhiệm nhiều phần hát nhất trong các ca khúc của NCT.

Hay như Kai (EXO), ngay từ lúc EXO được giới thiệu, Kai đã thu hút sự chú ý của khán giả khi anh xuất hiện trong 14 teaser trên tổng số 21 teaser cho màn ra mắt của nhóm. Với tư cách center kiêm nhảy chính của nhóm, Kai luôn đứng tại vị trí trung tâm trong đội hình biểu diễn. Anh cũng xuất hiện cùng ba thành viên khác trong MV Twinkle của TTS, nhóm nhỏ của SNSD, không lâu sau khi ra mắt.

Còn với YoonA, bên cạnh đặc quyền đứng tại vị trí trung tâm, nữ ca sĩ thường xuyên được công ty giao cơ hội hoạt động tại lĩnh vực điện ảnh. Sau khi SNSD ra mắt, khán giả sớm bắt gặp người đẹp 31 tuổi trên các bộ phim truyền hình như Woman of Matchless Beauty, You Are My Destiny, Cinderella Man…

Tuy vậy, cũng có một số trường hợp thành viên giữ vai trò center lại không đứng ở vị trí center, hay có sự thay đổi center trong các nhóm nhạc. Thực chất, đã vài lần Yoona không đứng tại vị trí center khi SNSD biểu diễn, thay vào đó là thành viên khác như Tae Yeon hay Seo Hyun. Trong ảnh teaser cho ca khúc Holiday Night, YoonA chỉ đứng ở vị trí ngoài cùng.

Đứng trước sự thay đổi này, người hâm mộ các nhóm nhạc thế hệ đầu không tỏ ra bất bình. Người hâm mộ cho rằng để cả nhóm cùng nhau phát triển, việc san sẻ quyền lợi center cho thành viên khác là điều bình thường, đặc biệt khi thành viên giữ vị trí trung tâm đã có vị trí vững chắc và đạt tới độ nổi tiếng nhất định.

Lee Tae Yong là trưởng nhóm kiêm center của NCT - nhóm nhạc đông thành viên nhất SM. Ảnh: SM Entertainment.

Những tranh cãi xoay quanh vị trí center

Sau khi chương trình tuyển chọn tài năng Produce 101 của đài truyền hình Mnet khởi quay vào năm 2016, khái niệm center và những màn ganh đua của người hâm mộ để giành lấy quyền lợi cho thần tượng bắt đầu trở nên gay gắt hơn. Trong kịch bản chương trình, center là vị trí quan trọng, là người được chú ý nhất, các thực tập sinh buộc phải cạnh tranh với nhau để đạt được chức danh center danh giá.

Với sự xuất hiện của “center quốc dân” đầu tiên Jeon Somi, tầm quan trọng của vị trí trung tâm bắt đầu có sự thay đổi trong cái nhìn của người hâm mộ Kpop. Người hâm mộ cho rằng chỉ vị trí trung tâm mới có thể giúp nghệ sĩ mình hâm mộ tỏa sáng nhất, có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp nhất

Nếu như việc YoonA chiếm 1/3 bìa album Tell Me Your Wish hoặc một mình cô xuất hiện trên bìa album Run Devil Run là chuyện bình thường với người hâm mộ các nhóm thế hệ đầu, thì đối với người hâm mộ thế hệ mới, đây là việc không thể chấp nhận được. Hiện, cuộc tranh cãi giữa những người hâm mộ xoay quanh vị trí center ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Trong MV ra mắt Dream Girls của nhóm nhạc đầu tiên bước ra từ series Produce 101 - I.O.I, fan riêng của Somi bức xúc khi vị trí trung tâm đội hình vũ đạo thuộc về Chae Yeon và Do Yeon, thay vì người chiến thắng hạng 1 trong chương trình là Jeon Somi.

Trước đó, khi khởi động chương trình, ê-kíp đã tuyên bố thành viên đạt hạng 1 trong đêm chung kết sẽ là center mặc định vĩnh viễn của nhóm nhạc xuất thân từ chương trình. Vậy nên, việc Somi không được đứng giữa khiến người hâm mộ của cô tức giận. Hai thành viên Chae Yeon và Do Yeon cũng phải hứng chịu không ít chỉ trích.

Nhiều vấn đề và tranh cãi trái chiều xảy ra xung quanh vị trí center nhóm IZ*ONE của Jang Won Young. Ảnh: Off The Record.

Hay như trong Wanna One, việc center Kang Daniel không được giao nhiều vị trí trung tâm trong ca khúc ra mắt của nhóm đã làm dấy lên tranh cãi nảy lửa giữa người hâm mộ. Thêm vào đó, fan của Kang Daniel cảm thấy không công bằng khi người được giao phần ấn tượng nhất trong ca khúc Energetic - đoạn đánh piano mở đầu bài hát - là thành viên cùng nhóm Hwang Min Hyun chứ không phải Kang Daniel.

Câu chuyện xoay quanh vấn đề center dần có xu hướng nghiêm trọng hóa với IZ*ONE, nhóm nhạc của chương trình Produce 101 mùa (còn có tên gọi là Produce 48). Trong khoảng thời gian IZ*ONE hoạt động, một trong những điều khán giả nhớ nhất về người hâm mộ IZ*ONE là tần suất fan nhóm xảy ra xung đột xoay quanh vị trí trung tâm.

Điển hình như trong ca khúc Secret Story of The Swan, người hâm mộ của Won Young đã bày tỏ sự bất mãn khi cô chỉ xuất hiện mờ nhạt trong bài hát dù vốn là center mặc định do đã chiến thắng hạng 1 trong show. Fan cho rằng hai thành viên Sakura và Min Ju mới là người nhận nhiều phần quan trọng nhất của bài hát. Điều này đã khiến người hâm mộ của ba thành viên tranh cãi gay gắt với nhau.

Không dừng lại ở đó, trong từng bức hình của IZ*ONE, người hâm mộ của Sakura và Won Young luôn xảy ra bất đồng xoay quanh việc ai mới là người xứng đáng đứng tại vị trí trung tâm. Với Sakura, người hâm mộ cô sẽ lập tức phản ứng gay gắt nếu nữ ca sĩ đứng ở vị trí rìa ngoài đội hình nhóm, dù cô không phải center. Tương tự, người hâm mộ Jang Won Young cũng từng làm dấy lên làn sóng phản đối khi công ty quản lý giao vị trí trung tâm đội hình cho Kim Min Ju trong các dịp quảng bá bài hát tại Nhật Bản.