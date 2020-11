Ai là người duy nhất được an táng trên Mặt Trăng?

Hai câu thơ được khắc trên chiếc kén bọc tro cốt của Eugene thuộc tác phẩm? Romeo and Juliet

Hamlet

Othello Thông tin từ trang tưởng niệm cố nhà khoa học do Porco lập nên, tro cốt của Eugene được đặt trong một chiếc kén chất liệu polycarbonate. Nó được bọc bằng mảnh giấy bạc. Trên đó còn được khắc laser tên, ngày sinh, ngày mất của ông. Ngoài ra, chiếc kén còn có hình ảnh của sao chổi Hale - Bopp, hố thiên thạch ở Arizona và hai câu thơ trích từ tác phẩm bất hủ Romeo and Juliet.