Ai là người đàn ông quan trọng nhất trong đời Angelina Jolie?

Ở tuổi 46, Angelina Jolie vẫn lận đận với tình duyên. Trước đó, cô ba lần kết hôn với những sao nam nổi tiếng ở Hollywood.

Angelina Jolie chính thức bước sang tuổi 46 vào đầu tháng 6. Minh tinh đình đám có sự nghiệp điện ảnh đồ sộ, được đề cử 148 giải thưởng và giành 60 giải, trong đó có Oscar, Quả cầu vàng...

Sao phim Maleficent được định giá có khối tài sản 120 triệu USD . Năm 2020, cô vào danh sách những nữ diễn viên kiếm tiền nhiều nhất Hollywood.

Song, mỹ nhân đình đám lại là người lận đận về tình duyên. Sau nhiều cuộc tình với ba lần ly hôn, Angie chính thức quay về với với cuộc sống độc thân. Gần đây, paparazzi liên tục bắt gặp cô đến thăm chồng cũ Lee Miller. Đây có phải là người đàn ông khiến Jolie nhớ nhất?

"Tôi ngớ ngẩn khi ly hôn Jonny Lee Miller"

Giữa tháng 6, Jolie và các con đến New York, Mỹ nhân dịp sinh nhật nữ diễn viên. Sao phim Wanted mượn cơ hội mừng Pax Thiên tốt nghiệp trung học. Trong chuyến đi, truyền thông quốc tế bất ngờ khi nữ diễn viên đến thăm nhà chồng cũ Jonny Lee Miller.

Page Six lần đầu phát hiện Angie đến căn hộ ở Brooklyn hôm 12/6. Ngôi sao người Mỹ mang rượu đến nhà chồng cũ để giải sầu. Paparazzi ghi nhận cô ở lại căn hộ suốt 3 giờ và rời đi lúc 22h30.

Vài ngày sau, cô tiếp tục đến thăm chồng cũ. Lần này, nữ diễn viên được con trai nuôi gốc Việt hộ tống. Minh tinh Hollywood và con trai chỉ ở lại khoảng một giờ đồng hồ. Sau sự việc, nhiều người thắc mắc lý do Angie đến thăm chồng cũ dù đã ly hôn hơn 20 năm.

Jonny Lee Miller và minh tinh Hollywood yêu nhau sau khi đóng Hackers (1995). Tuy có tình cảm, Jolie băn khoăn việc tiến tới với bạn trai. Bởi, Miller về Anh sau khi đóng phim, cô ở lại Los Angeles. "Tôi tự hỏi mình có quyết định đúng không khi khoảng cách địa lý quá xa. Cuối cùng, chúng tôi cũng tổ chức lễ cưới", Jolie nói với Instyle.

Angelina Jolie chọn cách làm bạn với Jonny Lee Miller sau khi ly hôn. Ảnh: Bekia.

Năm 1996, họ tổ chức hôn lễ. Buổi lễ chỉ có mẹ của Jolie và bạn thân của Miller. Lúc đó, họ chưa thực sự nổi tiếng. Cô chỉ 20 tuổi và Miller vừa bước sang tuổi 22 khi về chung một nhà.

"Tôi đã có chồng. Tôi kết hôn với Miller. Tôi đã hy sinh để có một ngày thật đặc biệt", Angelina Jolie nói với New York Times vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, chỉ 18 tháng sau ngày cưới, hai diễn viên trẻ quyết định ly thân. Đầu năm 1999, Jolie đệ đơn ly hôn chồng. Thời điểm đường ai nấy đi, không ai biết nguyên nhân thực sự là gì. Vụ chia tay diễn ra trong êm xuôi, không ồn ào.

Nhiều năm sau, Angelina Jolie cho biết cô hối tiếc khi ly hôn chồng. "Tôi và Jonny chưa bao giờ làm tổn thương nhau. Tôi luôn muốn làm vợ anh ấy. Ly hôn với Miller là điều ngớ ngẩn nhất tôi từng làm", nữ diễn viên nói với Calgary Sun.

Về phía Jonny Lee Miller, nam diễn viên úp mở với Heavy về chuyện ly hôn: "Chúng tôi không có gì hối tiếc. Điều đó chỉ là sớm hay muộn".

Tuy có đời sống hôn nhân ngắn ngủi, Angelina Jolie và Jonny Lee Miller chọn cách làm bạn sau khi đường ai nấy đi.

Năm 2005, hai ngôi sao cùng tham dự buổi ra mắt phim Peace One Day ở New York. Năm 2011, nam diễn viên được phát hiện đến ủng hộ vợ cũ tại họp báo In The Land of Blood and Honey - bộ phim đầu tiên Angelina Jolie làm đạo diễn.

"Đúng vậy. Chúng tôi vẫn là bạn. Hai chúng tôi không có vấn đề gì ở hiện tại", Miller nói với Brampton Guardian.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Hello, Angie khẳng định cô có nhiều kỷ niệm đẹp với Miller. Anh không đơn giản chỉ là chồng cũ. Diễn viên người Anh là người đàn ông thực sự quan trọng, đặc biệt nhất trong đời cô.

"Tình yêu thật kỳ lạ. Chúng tôi không hối tiếc vì những chuyện đã qua. May mắn thay tình cảm của tôi vẫn còn nguyên vẹn", Jolie nói.

Tình cảnh của Jolie - Miller đang được truyền thông phương Tây cho là "tình cũ không rủ cũng tới". Họ ví mối quan hệ giữa sao phim Girl, Interrupt và chồng cũ tương tự Jennifer Lopez và Ben Affleck - hai ngôi sao đã viết nên chuyện tình Bennifer 2.0, sau khi hôn nhau ở nơi công cộng.

"Tuy Miller và Jolie không tái hợp theo cách lãng mạn nhưng thật tốt khi họ vẫn giữ quan hệ tốt đẹp sau ngần ấy năm", Daily Star bình luận.

Ồn ào với những người đàn ông đến sau

Angelina Jolie là mỹ nhân triệu USD nhưng có nhiều ồn ào, nhất là chuyện tình cảm. Trong hai cuộc hôn nhân sau đó, Angie đều bị dính mác tiểu tam.

Theo Page Six, thời điểm Billy Bob Thornton xuất hiện thân thiết với Angelina Jolie, người hâm mộ đều sốc. Không chỉ lớn hơn nữ diễn viên 10 tuổi, Thornton lúc ấy đang có mối quan hệ thân thiết với diễn viên Laura Dern.

People đưa tin Jolie và Thornton nảy sinh tình cảm trên phim trường Pushing Tin, dù lúc ấy ông đã đính hôn. Sau đó, Laura Dern nói với Harper's Bazaar: "Tôi không hề biết gì về chuyện này. Tôi hoàn toàn bị lừa".

Angelina Jolie mang tiếng giật chồng khi kết hôn với Billy Bob Thornton. Ảnh: AP.

Mặc những tranh cãi, họ vẫn quyết định kết hôn vào tháng 5/2000. Hai người thường xuyên xuất hiện ở các thảm đỏ. Và sau khi về một nhà, mọi rắc rối tiếp tục ập đến. Cuối cùng, họ quyết định chia tay vào năm 2003.

"Tôi chỉ là người phụ nữ bình thường, hết lòng vì chồng nhưng anh ấy thì không. Chúng tôi không có gì để nói với nhau", nữ diễn viên nói với New York Times sau khi kết thúc mối tình đầy tranh cãi.

Chia sẻ thêm về lý do ly hôn, sao phim Salt cho biết cô tin việc Billy Bob Thornton ngoại tình. Trong lúc Angie bận nuôi con trai Maddox, Thornton đi lưu diễn và vướng tin ngoại tình, song ông liên tục phủ nhận.

Tuy nhiên, Jolie cho rằng điều đó không phải là không có cơ sở. "Anh ấy chưa sẵn sàng cho hôn nhân. Tình yêu này là một bi kịch", nữ diễn viên trả lời Vanity Fair.

Sau khi ly hôn, Bobby Thornton cho biết ông chưa đối xử đủ tốt với Angelina Jolie. "Tôi không rõ vì sao tôi và cô ấy chia tay. Tôi vẫn quý trọng Jolie, hối hận vì không đủ tốt với cô ấy", ca sĩ sinh năm 1955 nói với GQ.

Mối quan hệ đầy sóng gió với Brad Pitt

Hai năm sau khi ly hôn Billy Bob Thornton, Angelina Jolie lần nữa mang tiếng giật chồng. Cô bị truyền thông phương Tây gọi là kẻ thứ ba trực tiếp chen chân vào mối quan hệ giữa Brad Pitt và Jennifer Aniston.

Jolie và Brad Pitt quen biết khi đóng Ông bà Smith. Sau khi bị tố giật chồng, Jolie cực lực phủ nhận. "Tôi không bao giờ chấp nhận việc thân mật với đàn ông đã có gia đình. Mẹ tôi từng bị lừa dối. Tôi không chấp nhận việc đó", Jolie nói với International Business Times.

Tuy nhiên, sau khi Aniston tuyên bố ly thân với chồng vào tháng 1/2005, Mega tung loạt ảnh Angelina Jolie cùng Brad Pitt dẫn Maddox đi nghỉ dưỡng, một tháng trước khi cô trả lời phỏng vấn International Business Times.

Mark Behar - vệ sĩ cũ của Angelina Jolie - từng gây chấn động truyền thông khi tiết lộ anh bắt gặp Jolie và Pitt hôn nhau trên phim trường Ông bà Smith.

Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn với New York Times, Angelina Jolie gặp hớ hênh, nói những điều khác với tuyên bố "yêu nhau trong lúc đôi bên là trai chưa vợ, gái chưa chồng".

"Chúng tôi biết nhau một thời gian trước khi hẹn hò và yêu nhau trên trường quay Ông bà Smith. Các con tôi may mắn khi xem được bộ phim se duyên cho cha mẹ", cô nói với New York Times.

Phát ngôn trên lập tức củng cố thông tin "Angelina Jolie là kẻ giật chồng", bởi lúc đó Brad Pitt và Jennifer Aniston còn chung sống.

Sau nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, những tưởng Brad Pitt là bến đỗ cuối cùng của Angelina Jolie sau khi họ kết hôn năm 2014. Tuy nhiên, chỉ hai năm sau, cặp vợ chồng quyết định ly hôn vì những khác biệt không thể hòa giải, theo AP.

Sau khi đệ đơn ly hôn, họ được tòa tuyên bố độc thân từ tháng 6/2019. Tuy nhiên, những vấn đề về quyền nuôi con chưa giải quyết xong và gây ồn ào khắp các mặt báo.

Cuộc hôn nhân nổi tiếng nhất cũng là mối tình ồn ào nhất của Angie. Ảnh: Cosmopolitan.

Tháng 8/2020, Angelina Jolie đệ đơn yêu cầu tòa án để cô toàn quyền nuôi con. Sao phim Maleficent đòi tung bằng chứng cho rằng Brad Pitt là kẻ bạo hành, không thể tiếp quản quyền nuôi con. Tuy nhiên, trong phiên tòa ngày 26/5, thẩm phán tuyên bố Brad Pitt thắng kiện.

“Lời khai của Jolie thiếu xác thực ở nhiều điểm, lệnh nuôi con hiện tại giữa các bên phải được sửa đổi, theo yêu cầu của ông Pitt, vì lợi ích tốt nhất của bọn trẻ”, US Weekly trích tài liệu tòa án.

US Weekly đưa tin Jolie không bằng lòng với phán quyết của tòa án. Ngôi sao 45 tuổi cảm thấy "thất vọng cay đắng". Cô cho rằng thẩm phán John Ouderkirk đã đưa ra phán quyết có lợi đối với chồng cũ.

"Jolie không bao giờ tha thứ cho Brad Pitt. Cô khẳng định mọi chuyện chưa kết thúc và công lý sẽ thắng", nguồn tin khẳng định.