Ai là nam diễn viên được trẻ em thích nhất?

Ngôi sao của "Thor" và "Black Adam" là hai trong số sáu gương mặt được đề cử "Favorite Movie Actor" tại KCA năm nay.

Hemsworth và The Rock tranh giải "Nam diễn viên được yêu thích nhất".

Mới đây, danh sách các hạng mục đề cử tại lễ trao giải Nickelodeon Kids' Choice Awards 2023 đã được công bố. Đây là chương trình được tổ chức hàng năm nhằm tìm ra nhân vật được trẻ nhỏ yêu thích nhất.

Tại hạng mục “Nam diễn viên được yêu thích nhất”, Chris Hemsworth (trong Thor: Love and Thunder) và The Rock (trong Black Adam) là hai cái tên nổi bật trong danh sách đề cử. Ngoài bộ đôi tài tử này, các cái tên còn lại trong danh sách là Jim Carrey (trong Sonic the Hedgehog 2), Chris Pratt (trong Jurassic World: Dominion), Ryan Reynolds (trong The Adam Project) và Tom Cruise (trong Top Gun: Maverick).

Chris Hemsworth đã vui mừng thông báo trên Instagram sau khi được xướng tên. “Chắc chắn các con tôi sẽ không bình chọn cho tôi đâu bởi vì chúng đang mải bình chọn cho The Rock. Nhưng biết đâu các con của The Rock cũng sẽ bình chọn lại cho tôi cũng nên. Như vậy là hòa nhé”, anh dí dỏm chia sẻ.

Ngay dưới phần bình luận, The Rock đã lên tiếng “động viên” đồng nghiệp: “Không sao, anh sẽ bình chọn cho em”. Màn đối đáp ngộ nghĩnh giữa hai nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý của các fan. Bài đăng nhận được hơn 2,1 triệu lượt yêu thích cùng hàng nghìn bình luận.

Hemsworth và The Rock thường xuyên có tương tác trên MXH. Ảnh: InStyle.

Chris Hemsworth và The Rock trước nay vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè/đồng nghiệp thân thiết dù thường xuyên là “đối thủ” trong công việc. Nếu Hemsworth nổi tiếng với vai Thần Sấm Thor trong vũ trụ điện ảnh Marvel thì The Rock được yêu thích với vai Black Adam trong vũ trụ điện ảnh DC.

Trước đó, tại Nickelodeon Kids' Choice Awards 2020, The Rock từng giành chiến thắng trước Chris Hemsworth và trở thành nam diễn viên được trẻ em yêu thích nhất năm 2020.