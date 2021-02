Ai là nam ca sĩ thành công bậc nhất về diễn xuất ở Hàn Quốc?

Doh Kyung Soo của nhóm EXO được mệnh danh là “viên ngọc quý” của SM nhờ tài năng ở cả lĩnh vực ca hát và diễn xuất.

Xuất thân là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng SM, Doh Kyung Soo là một trong số ít idol có được sự công nhận từ giới chuyên môn cũng như khán giả ngay từ những vai diễn đầu tiên. Tài năng của anh đã góp phần phá vỡ định kiến “thần tượng đi diễn” ở showbiz Hàn.

D.O là trường hợp hiếm hoi phá vỡ định kiến "idol diễn xuất". Ảnh: FB.

Sự khác biệt từ ngoại hình đến tính cách

EXO ra mắt vào năm 2012 với đội hình 12 thành viên. Trong đó, Kai, Chanyeol, Sehun, Suho nhận được sự yêu thích của công chúng nhờ thế mạnh ngoại hình. Lay, Kris, Luhan và Tao lại là những nhân tố đặc biệt khi xuất thân từ Trung Quốc. Những thành viên còn lại là BaekHyun, Chen và Xiumin gây ấn tượng nhờ sự hoạt ngôn.

Vừa không có thế mạnh về ngoại hình lại là người ít nói, trong thời gian đầu ra mắt, D.O là thành viên ít được chú ý nhất trong nhóm. Chỉ đến khi EXO trở nên nổi tiếng, sức hút của nam ca sĩ mới dần được khẳng định.

Vẻ ngoài mộc mạc, giản dị giúp D.O có lượng fan đông đảo ở mọi lứa tuổi. Xuất hiện trong chương trình Knowing Brother của đài jTBC, các thành viên EXO đều thừa nhận D.O là thành viên được bố mẹ của họ yêu thích nhất.

D.O được yêu mến bởi ngoại hình và tính cách giản dị, ít nói. Ảnh: Twitter.

Dù không thường xuyên thể hiện cảm xúc ra ngoài song D.O được nhận xét là người chu đáo và sống tình cảm. Tuy tính cách khép kín, D.O lại có rất nhiều bạn bè trong showbiz. Ngoài EXO, Lee Kwang Soo, Im Joo Hwan, Kim Woo Bin, Jo In Sung... cũng nhiều lần chia sẻ có mối quan hệ thân thiết với nam idol nhà SM.

Đặc biệt, sự chăm chỉ, nghiêm túc trong công việc là một trong những nét tính cách tiêu biểu của chàng trai sinh năm 1993 . Quản lý của EXO từng tiết lộ: “Ở D.O luôn có sự cân bằng rất tốt giữa việc diễn xuất và việc tập luyện cho ca hát. Tôi đã rất ngạc nhiên khi cậu ấy chẳng than phiền một tiếng nào và tiếp tục có những màn trình diễn tuyệt vời trên sân khấu. Tôi tin rằng cậu ấy thật sự là một thành viên tuyệt vời của EXO”.

Tài năng cả trong âm nhạc lẫn diễn xuất

Sau khi giành chiến thắng tại một cuộc thi hát địa phương năm 2010, D.O tham gia thử giọng cho SM Entertainment. Với màn thể hiện Anticipation của Na Yoon Kwon và My Story của Brown Eyed Soul, chàng trai nhỏ nhắn chính thức trở thành thực tập sinh SM trong 2 năm cuối học cấp 3.

D.O được giới chuyên môn công nhận về khả năng ca hát vượt trội. Ảnh: Twitter.

Debut với tư cách một thành viên trong nhóm nhạc nam EXO vào năm 2012, D.O chinh phục khán giả nhờ tài năng ca hát. Theo chuyên gia âm nhạc phân tích, giọng hát của sao nam sinh năm 1993 được chứng tỏ qua nhiều năm nỗ lực. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của EXO, D.O đã gây dựng cho mình một lực lượng fandom hùng hậu cả ở trong lẫn ngoài nước.

Ca khúc solo đầu tiên của D.O mang tên That’s Okay do chính D.O viết lời đã trở thành một trong những bản ballad được yêu thích nhất 2019, được cover bởi loạt nghệ sĩ nổi tiếng như IU, Mark, Do Young, Renjun (NCT), Sanha (ASTRO), SEVENTEEN, ITZY, Jung Haein, Golden Child, Minhyun (NU'EST), Ha Sungwoon...

Theo truyền thông xứ Hàn, từ một thành viên không mấy được chú ý, giờ đây, Do Kyung Soo lại là người có thu nhập cao nhất trong EXO nhờ thường xuyên được mời tham gia các dự án phim cả truyền hình lẫn điện ảnh.

Bộ phim phát sóng năm 2014 It's Okay, That's Love đánh dấu bước ngoặt trở thành diễn viên Do Kyung Soo của thành viên nhóm EXO. Với nhân vật Han Kang Woo - một tiểu thuyết gia triển vọng, kỹ tính và thiếu quyết đoán, D.O được nhà phê bình Heo Ji Woong khen ngợi vì diễn xuất ấn tượng khi lần đầu đóng phim.

Từ những vai phụ đơn giản, D.O dần khẳng định tài năng và nhanh chóng được nâng lên hàng ngũ nam chính. Phim điện ảnh Pure Love (2016) là tác phẩm đầu tiên Do Kyung Soo đảm nhận vai chính bên cạnh Kim So Hyun. Vai chàng trai Bum Sil đã chiếm được nhiều cảm tình của người xem khi mang đến hình ảnh một cậu thiếu niên ngây thơ, thuần khiết, khác hẳn với một D.O cuốn hút trên sân khấu.

Kyung Soo chứng tỏ khả năng diễn xuất qua nhiều vai diễn ấn tượng. Ảnh: Naver.

Cũng trong năm 2016, sự trưởng thành trong diễn xuất của D.O tiếp tục được thể hiện khi đóng chung với Jo Jung Suk. Sự phối hợp ăn ý với một nam diễn viên kỳ cựu trong tác phẩm điện ảnh My Annoying Brother giúp Do Kyung Soo ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Với vai người em bị mù, D.O đã mang về danh hiệu Diễn viên mới xuất sắc của Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh một năm sau đó.

Thu hút được hơn 20 triệu lượt khán giả ra rạp, series phim điện ảnh Along With The Gods là một trong những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Do Kyung Soo. Dù chỉ đóng vai phụ, D.O vẫn không hề bị lép vế giữa hàng loạt tên tuổi lớn như Ha Jung Woo, Kim Dong Wook, Ma Dong Suk... Cùng với sự thành công của bộ phim, D.O ngày càng khẳng định vai trò là một diễn viên chuyên nghiệp.

Năm 2018, sao nam nhà SM chính thức có vai chính đầu tiên trên màn ảnh nhỏ qua bộ phim Lang Quân 100 Ngày. Tác phẩm đã đem tới nhiều khía cạnh của Do Kyung Soo khi anh cùng lúc đảm nhận 2 vai diễn là thế tử và chàng Won Deuk vô dụng. Dù không được đánh giá cao như các bộ phim lên sóng cùng thời điểm, Lang Quân 100 Ngày lại khiến khán giả bất ngờ khi tạo được những kỷ lục mới về rating ngay từ những tập đầu tiên.

Tháng 7/2019, D.O khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo sẽ nhập ngũ sớm hơn dự định. Trong gần 2 năm vắng bóng, sức nóng của Do Kyung Soo vẫn không hề sụt giảm. Ngay trước khi xuất ngũ, anh đã xác nhận vào vai nam chính cùng ảnh đế kỳ cựu Sol Kyung Gu trong The Moon.

Với tài năng ở nhiều lĩnh vực, D.O được kỳ vọng sẽ gặt hái được thành công rực rỡ hơn nữa trong tương lai. Ảnh: FB.

Bộ phim thể loại khoa học viễn tưởng của đạo diễn Kim Yong Hwa - người làm nên thành công của series bom tấn Along With The Gods (Thử Thách Thần Chết). Trong phim, D.O sẽ đảm nhận vai diễn là người bị cô lập trên mặt trăng. Đây cũng được coi là tác phẩm được mong đợi nhất trong năm 2021.

Mới đây, truyền thông Hàn đưa tin D.O đã xác nhận tham gia vai nam chính trong tựa phim điện ảnh tình cảm lãng mạn cùng tên, được remake từ tác phẩm Đài Loan đình đám Secret. Trong phim, thành viên nhóm EXO sẽ vào vai nam chính Diệp Tương Luân (bản gốc do Châu Kiệt Luân đóng). Bộ phim dự kiến sẽ khởi quay vào cuối năm 2021.

Bên cạnh đó, D.O còn tiết lộ đang trong quá trình chuẩn bị album solo ngay trong buổi trò chuyện trực tuyến với người hâm mộ ngay sau khi xuất ngũ. Như vậy, sau thời gian dài chờ đợi, khán giả sẽ được thấy D.O trong cả vai trò là diễn viên lẫn ca sĩ thần tượng.