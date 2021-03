Ai không được uống cà phê?

Phụ nữ mang thai: Đánh giá năm 2020 trên tạp chí British Journal of Medicine kết luận không có mức tiêu thụ caffeine an toàn trong thai kỳ. Ngoài ra, caffeine có thể kìm hãm sự phát triển của thai nhi, khiến trẻ nhẹ cân hơn bình thường, thậm chí gây sẩy thai, sinh non. Do đó, phụ nữ mang thai không nên tiêu thụ loại đồ uống này. Ảnh: Buzz.