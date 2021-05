Ai kéo Angelina Jolie trở lại?

Sau nhiều năm vắng bóng khỏi các phim hành động, giật gân, Angelina Jolie vẫn được khen ngợi khi đóng chính trong "Who Wish Me Dead".

Taylor Sheridan ban đầu không phải là người đảm nhận bộ phim Who Wish Me Dead. Khi một nhà làm phim khác từ bỏ dự án, anh gọi điện cho đơn vị sở hữu tác quyền và bắt đầu hành trình thực hiện tác phẩm giật gân, kinh dị.

“Lúc đầu, tôi nói với đơn vị bản quyền rằng sẽ nhờ Angie (biệt danh của Angelina Jolie) đóng chính. Họ cho rằng điều đó thật tuyệt vời, nhưng suy nghĩ mời được Angie đóng phim là điều viển vông”.

Trên thực tế, các nhà điều hành của Warner Bros. không phải không có lý do để hoài nghi. Nhiều năm nay, Jolie tập trung vào việc làm phim, đảm nhận vai trò đại sứ quốc tế và lo cho sáu người con.

Suốt 6 năm, nữ diễn viên không đóng nhiều phim. Trong thập kỷ vừa rồi, vai diễn chính duy nhất của Jolie là trong Maleficent và By the Sea - bộ phim do cô làm đạo diễn và đóng chính cùng chồng cũ Brad Pitt.

Giờ đây, Who Wish Me Dead đánh dấu sự trở lại của Angelina Jolie trong vai trò diễn viên.

Người hâm mộ mong đợi diễn xuất của Angie. Ảnh: Warner Bros..

Bộ phim giật gân của Angie sau 10 năm

Those Who Wish Me Dead là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Michael Koryta. Trong phim, Angelina Jolie đóng vai Hannah - lính cứu hỏa bị nghiện thuốc lá, sống thô lỗ. Song, cô được giao nhiệm vụ chăm sóc đứa trẻ 12 tuổi khỏi đám cháy có nguy cơ tiêu diệt mọi thứ.

Khi diễn phân đoạn Hanah miễn cưỡng đưa cậu bé qua vùng hoang dã Montana, Jolie cho biết cô không cưỡng lại bản năng làm mẹ.

Angelina Jolie được các nhà phê bình khen ngợi sau nhiều năm không đóng các phim giật gân, tâm lý. Ảnh: Warner Bros..

“Bản chất nhân vật của tôi không có bản năng làm mẹ. Nhưng tôi là người ngược lại. Đôi khi Taylor khó chịu với cách diễn của tôi. Tôi phải mất một khoảng thời gian kha khá để làm quen với việc đối xử tệ với đứa bé đáng yêu này. Cuối cùng tôi cũng làm được điều đó”, nữ diễn viên nói với Entertainment Weekly.

Bộ phim lấy bối cảnh về vụ cháy rừng ở vùng hoang dã Montana. Phim được khởi chiếu ngày 14/5 tại các rạp chiếu phim, đồng thời phát song song trên dịch vụ HBO Max.

Who Wish Me Dead được quay ở New Mexico vào tháng 5-6/2019, khoảng một tháng sau khi tòa án phán quyết Jolie và Pitt chính thức độc thân. Đây cũng là giai đoạn nữ diễn viên và ông xã bước vào cuộc chiến giành quyền nuôi con.

Trong lúc quay phim, tuyết vẫn rơi. Sheridan dựng lên một khu rừng giả và đốt cháy nó. Jolie đã tự thực hiện nhiều pha nguy hiểm trong phim.

Sau Truy sát (2008) và Nữ điệp viên (2010), đã hơn một thập kỷ Angelina Jolie không đóng phim hành động, giật gân. Tuy nhiên, theo đánh giá của AP, nữ diễn viên vẫn giữ được phong độ diễn xuất.

Sự trở lại của ngôi sao một thời

Thời điểm gật đầu cho dự án kinh dị, giật gân, Angelina Jolie trải qua thời gian ly hôn kéo dài. Cô dần lấy lại tâm trạng, muốn tập trung vào công việc diễn xuất - vốn ít tốn thời gian và công sức hơn làm đạo diễn. Vì vậy, theo AP, Sheridan nắm bắt đúng thời điểm để kéo Angelina Jolie trở lại.

Trước đây, nữ diễn viên thích ngồi ở ghế đạo diễn hơn là diễn xuất. Cô từng đảm nhận vai trò chỉ đạo hai bộ phim Unbroken và First They Killed My Father. Song, việc ly hôn khiến Jolie thay đổi suy nghĩ.

Trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Weekly, sao phim Maleficent nói hoàn cảnh gia đình thay đổi khiến cô không thể tiếp tục theo nghề đạo diễn. "Tôi cần làm những việc ít tốn thời gian để ở nhà nhiều hơn. Đó là lý do tôi tạm ngừng làm đạo diễn và trở lại diễn xuất", Jolie nói.

Trong cuộc phỏng vấn từ xa với AP, Angelina Jolie cho rằng trong chúng ta ai cũng có thời điểm tan vỡ. Điều quan trọng là phải biết đứng dậy, xem bản thân còn lại gì.

Sau nhiều năm tạm nghỉ, Angelina Jolie cho biết cô muốn đóng những vai hành động và tự thực hiện những cảnh quay chân thực hơn, khác với những điều cô từng làm trong quá khứ.

"Trong lúc quay Those Who Wish Me Dead, ngày đầu tiên ở đám cháy, tôi thấy sức nóng rất khủng khiếp, nhưng tôi vẫn muốn thực hiện. Tôi thực sự khâm phục những người lính cứu hỏa", nữ diễn viên nói với Entertainment Weekly.

Angelina Jolie cho biết bản năng làm mẹ của cô trỗi dậy khi thực hiện bộ phim. Ảnh: AP.



Sắp tới, Angelina Jolie sẽ xuất hiện trong bộ phim siêu anh hùng Eternals của Marvel. Tác phẩm do Chloé Zhao - đạo diễn nhận cơn mưa giải thưởng với Nomadland, bao gồm Oscar và Quả cầu vàng - thực hiện.

Sao phim Maleficent khẳng định cô vẫn yêu thích công việc đạo diễn nhiều hơn. Tuy nhiên, trong mùa dịch, Jolie muốn dành thời gian ở nhà, chăm sóc các con.

"Đã đến lúc tôi dành thời gian cho người nhà, giảm sự ưu tiên cho công việc. Dù trước đây hay hiện tại, mỗi khi rảnh rỗi, tôi đều dành thời gian để ở nhà. Giờ đây cuộc sống không như trước. Tôi đang chuyển sang một thời điểm khác trong cuộc đời mình", ngôi sao Hollywood khẳng định.

Theo lời Jolie, trước đây cô dành một nửa thời gian cho công việc. Giờ đây cô sắp xếp lại thời gian và làm tốt vai trò người mẹ của sáu con đang bước vào tuổi trưởng thành.