Ai giúp Tuấn 'Khỉ' bỏ trốn?

Cơ quan tố tụng xác định 4 người đã che giấu và tìm cách đưa Tuấn "Khỉ" bỏ trốn dù biết người này bị công an truy lùng gắt gao.

Sáng 15/12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm 19 bị cáo liên quan vụ án Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "Khỉ") dùng súng bắn 5 người tử vong hồi cuối 1.

Theo cáo trạng được VKSND TP.HCM công bố tại tòa, trước khi bị tiêu diệt, Tuấn "Khỉ" nhận được sự giúp đỡ từ 4 người. Đó là các bị cáo Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè và Nguyễn Kim Ngân.

Tuấn 'Khỉ' bị tiêu diệt trước khi đi Vũng Tàu

Viện kiểm sát xác định trưa 29/1, Lê Quốc Tuấn đánh bạc tại vườn nhãn ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM. Khu thua hết tiền, Tuấn "Khỉ" gọi điện nhờ Lê Quốc Minh qua nhà mẹ đẻ lấy 100 triệu.

Sau đó, Tuấn mâu thuẫn với 2 người khác nên điều khiển xe máy về nhà. Khoảng 14h30 cùng ngày, Lê Quốc Tuấn quay lại sới bạc rồi xả súng khiến 4 người tử vong. Gây án xong, Tuấn cướp hơn 800 triệu đồng và xe SH.

Quá trình chạy trốn, Tuấn "Khỉ" nhờ Phạm Thanh Tâm (tức Tý "Bà Dòm") đưa túi xách chứa hơn 800 triệu đồng cho Trương Thị Kim Thoa (vợ Tuấn).

19 bị cáo hầu tòa trong vụ Tuấn "Khỉ". Ảnh: Chí Hùng.

Ngày 30/1, Lê Quốc Tuấn tiếp tục dùng súng AK báng bắn chết một người để cướp xe máy. Đến kênh Đường Đò ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Tuấn đẩy xe xuống kênh, rồi bơi sang nhà của Võ Hồng Tâm (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn).

Tại đây, Tuấn cùng Võ Hồng Tâm, Nguyễn Duy Thanh tìm cách che giấu tung tích. Cơ quan tố tụng xác định Thanh và Tâm đã cung cấp cho Quốc Tuấn sim và điện thoại để sử dụng. Sau đó, Thanh nhờ Lý Văn Mè trợ giúp cho Tuấn. Thanh cũng bàn bạc với cô ruột là Nguyễn Kim Ngân để tìm cách giúp Tuấn bỏ trốn.

Khi đó, Thanh và Tuấn "Khỉ" thường xuyên liên lạc để tìm cách bỏ trốn. Ngày 9/2, Thanh liên lạc với tài xế taxi Đặng Trung Ngọc để nhờ người này đưa Tuấn đi Vũng Tàu.

Rạng sáng 10/2, Ngọc yêu cầu Tuấn "Khỉ" tháo rời các bộ phận của súng AK thì mới chở đi. Do Thanh nói chưa chắc chắn thời gian xuất phát nên Ngọc đã từ chối vận chuyển. Biết Tuấn bị truy nã nhưng không trình báo, Ngọc bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm

Tối 13/2, rạng sáng 14/2, cảnh sát phát hiện Tuấn "Khỉ" lẩn trốn tại nhà Võ Hồng Tâm. Tên này dùng súng AK chống trả quyết liệt nên bị lực lượng công an tiêu diệt. VKSND TP.HCM cáo buộc Đặng Trung Ngọc biết rõ Tuấn đang bị truy nã, biết nơi Tuấn lẩn trốn nhưng không trình báo cơ quan công an.

HĐXX xét hỏi các bị cáo. Ảnh: Chí Hùng.

Tý 'Bà Dòm' cùng đồng bọn tìm cách giấu 800 triệu

Còn Phạm Thanh Tâm (tức Tý "Bà Dòm"), sau khi nhận túi tiền từ Tuấn "Khỉ", bị cáo này đã đưa cho Lê Văn Tâm cất giữ. Sau đó, Lê Văn Tâm gặp Lê Quốc Minh và cùng nhau đưa hơn 800 triệu đồng cho Trần Anh Thi.

Cùng ngày, Phạm Thanh Tâm, Đặng Anh Tuấn đến nhà Phạm Tấn Cường để bàn về việc giấu túi tiền Tuấn "Khỉ" cướp ở sới bạc. Theo cáo buộc, Phạm Tấn Cường đã dùng xe bán tải đưa Đặng Anh Tuấn, Phạm Thanh Tâm và Trần Anh Thi đi Tây Ninh, Tiền Giang để trốn tránh.

Khi biết lực lượng chức năng theo vết, Thi đến Công an xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi giao nộp túi tiền.

Cơ quan điều tra xác định Phạm Tấn Cường, Đặng An Tuấn, Lê Quốc Minh và Trần Anh Thi biết rõ khoản tiền trên do Tuấn "Khỉ" cướp ở sới bạc nhưng vẫn bàn bạc, phân công nhau tìm cách đối phó với cơ quan công an.

Ngoài ra, Phạm Thanh Tâm là người trực tiếp sang Campuchia mua súng AK báng xếp, súng K54, súng K59 cùng 1 túi đạn, 2 quả lựu đạn mang về Việt Nam. Sau đó, Tuấn "Khỉ" đã dùng khẩu AK báng xếp để gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người chết, 2 người bị thương. Vì thế Tý "Bà Dòm" bị truy tố về 2 tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.