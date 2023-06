The Beatles sắp ra bài hát cuối cùng nhờ AI

Paul McCartney, thành viên của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles, cho biết đã sử dụng AI để hỗ trợ tạo ra bản thu âm cuối cùng.

AI giúp tách giọng của cố ca sĩ John Lennon để tạo nên bản thu hoàn chỉnh. Ảnh: Beebom.

Nói với BBC, McCartney cho biết đã sử dụng công nghệ để tách giọng của cố ca sĩ John Lennon ra khỏi một bản thu âm cũ và hoàn chỉnh bài hát cuối cùng của nhóm. "Chúng tôi vừa hoàn thành nó và sẽ sớm được phát hành trong năm nay”, McCartney nói.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo được sử dụng cho bộ phim tài liệu Get Back của Beatles có thể trích xuất giọng hát của John Lennon từ bản ghi băng cassette chất lượng thấp.

Mặc dù không nêu tên cụ thể, khả năng cao bài hát cuối cùng sẽ là một sáng tác của Lennon vào năm 1978 có tên Now And Then. Nó được ví như “bài hát tái hợp” của The Beatles vào năm 1995, khi họ đang biên soạn loạt phim về sự nghiệp của mình.

Bản thu âm gốc được cho đã bị ù bởi âm thanh từ bảng điện và là một phần của đoạn băng demo được thu trong căn hộ của Lennon tại New York. Hai bản nhạc khác từ băng demo có tựa đề “Free as a Bird” và “Real Love” được phát hành vào những năm 90 dưới sự hợp tác của các thành viên The Beatles còn lại cũng là một phần trong dự án tuyển tập.

Ban nhạc cũng từng cố gắng thu âm bài hát Now And Then, một bản tình ca hối lỗi khá điển hình trong sự nghiệp của Lennon. Tuy nhiên, kế hoạch nhanh chóng bị hủy bỏ do George Harrison, nghệ sĩ guitar của The Beatles không thích điều này.

Song, McCartney thừa nhận từng nhận được bản demo từ bà Yoko Ono, vợ của Lennon. Đó là một trong nhiều bài hát trong bộ sưu tập "For Paul" mà Lennon đã thực hiện ngay trước khi ông qua đời vào năm 1980.

“Chúng tôi có thể lấy giọng hát của John và làm cho nó trở nên trong trẻo hơn nhờ AI, sau đó tiến hành trộn bản ghi như cách thường làm”, McCartney nói thêm.

Nhạc sĩ cũng thừa nhận rằng các ứng dụng khác của AI có phần đáng sợ và khiến ông lo lắng. Mặc dù vậy, giọng hát ca khúc Let It Be tin tưởng công nghệ này sẽ trở nên thú vị và là tương lai của nhân loại.