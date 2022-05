Ai giàu nhất nhóm SNSD?

Ngoài việc thành công với vai trò ca sĩ, tất cả thành viên SNSD đều hoạt động năng suất ở nhiều lĩnh vực khác như diễn xuất, kinh doanh, quảng cáo.

SNSD (Girls' Generation) đã trở lại. Để đáp lại tình cảm của người hâm mộ, 8 thành viên SNSD phát hành album mới vào tháng 8, nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày ra mắt. Đây được coi là dự án đầu của nhóm sau Holiday Night năm 2017 - thời điểm nhóm bắt đầu tạm ngừng hoạt động.

SNSD ra mắt vào năm 2007 dưới sự quản lý của SM Entertainment. Nhóm có tên gọi chính thức là Girls' Generation, được coi là biểu tượng của Kpop thế hệ thứ hai. SNSD cũng được mệnh danh là nhóm nhạc nữ quốc dân của Hàn Quốc. Năm 2020, họ là nhóm nhạc nữ thứ hai trên thế giới bán được hơn 100 triệu đĩa nhạc kỹ thuật số, theo Koreaboo.

Tính đến nay, Gee - sản phẩm nổi bật của SNSD - vẫn giữ kỷ lục là bài hát được tải xuống nhiều nhất trong lịch sử Hàn Quốc, theo AllKPop.

Seo Hyun trong phim truyền hình Private Lives. Ảnh: SCMP.

Thành viên hoạt động đa di năng

Thời điểm ban đầu, SNSD gồm 9 thành viên là Tae Yeon, Sunny, Tiffany, Hyo Yeon, Yuri, Soo Young, Yoona, Seo Hyun và Jessica. Năm 2014, Jessica rời nhóm để tập trung phát triển kinh doanh.

Bên cạnh những thành công gặt hái được khi hoạt động dưới tư cách thành viên nhóm, từng ngôi sao của SNSD đều có sự nghiệp được coi như "đế chế riêng" của họ. Ngoài ca hát, thành viên SNSD thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau như người mẫu, diễn viên. Nổi tiếng toàn cầu, hoạt động không ngừng nghỉ là những yếu tố giúp những ngôi sao của SNSD sở hữu khối tài sản ròng ước tính lên tới 100 triệu USD .

Tiffany sinh ra ở Mỹ. Cô được SM Entertainment chiêu mộ từ năm 15 tuổi. Sau đó, cô chuyển về sống tại Seoul. Năm 2017, Tiffany quay lại Los Angeles và bắt đầu sự nghiệp solo tại đây.

Đĩa đơn Over My Skin và Lips on Lips của Tiffany đã giúp cô giành giải thưởng màn solo xuất sắc nhất tại iHeart Radio Music Awards, theo Bangkok Post. Ngoài ra, phần lớn thu nhập của Tiffany đến từ việc tham gia chương trình như Breakfast with Tiffany, Girls Planet 999, Pet Vitamin.

Năm 2021, Tiffany biến ước mơ diễn xuất trở thành hiện thực khi xuất hiện trong vở nhạc kịch Broadway Chicago của Hàn Quốc, theo KpopStarz. Trong năm 2022, Tiffany góp mặt trong phim truyền hình The Youngest Son of a Conglomerate với vai trò nữ chính. Vai diễn này kỳ vọng giúp thành viên SNSD tăng thêm thu nhập trong tương lai.

Tiffany kiếm được nhiều tiền từ việc tham gia diễn xuất. Ảnh: SCMP.

Em út của nhóm - Seo Ju Hyun (Seo Hyun) hoạt động solo vào năm 2017. Ngoài vai trò là ca sĩ, Seo Hyun được biết đến khá nhiều với vai trò diễn viên. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Bad Thief, Good Thief (2017), Time (2018), Drama Festa: Hello Dracula (2020) và Private Lives (2020), nhạc kịch như Gone With The Wind, Mamma Mia và gần đây nhất là Love and Leashing (2022).

Theo SCMP, Seo Hyun kiếm được khá nhiều tiền từ quảng cáo. Cô là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu mỹ phẩm như The Face Shop, Pantene và Clinique.

Yuri là thành viên theo đuổi sự nghiệp diễn xuất song song với ca sĩ từ khá sớm. Cô bắt đầu thử sức ở vai trò diễn viên từ năm 2012. Trong 10 năm qua, thu nhập chính của Yuri đến từ cát-xê khi tham gia phim truyền hình và điện ảnh. Một số tác phẩm nổi bật của Yuri là Dae Jang Geum Is Watching (2018), Bossam: Steal the Fate (2021).

Bên cạnh đó, cô cũng là người dẫn chương trình cho nhiều chương trình truyền hình thực tế.

Song song với công việc là ca sĩ - thành viên của SNSD, Yuri cũng góp giọng trong nhiều OST phim truyền hình như Working Mom (2008), No Breathing (2013) và A Week Delay of Farewell (2021).

Thành viên SNSD tích cực tham gia chương trình truyền hình

Kim Hyo Yeon (Hyo Yeon) được biết đến là vũ công, rapper chính của nhóm. Cô cũng thành công khi hoạt động sự nghiệp solo với tư cách là một DJ. Trong nhiều năm qua, Hyo Yeon đã phát hành nhiều đĩa đơn như Wannabe, Sober, Punk Right Now, Badster, Dessert, Second.

Ngoài công việc nghệ thuật, thu nhập của Hyo Yeon cũng tăng lên đáng kể nhờ quảng cáo. Hyo Yeon là chủ nhân Hyo Style - blog chia sẻ về làm đẹp, thời trang của cô.

Sunny (tên thật Susan Soonkyu Lee) hay được gọi là "nữ hoàng" tham gia chương trình truyền hình. Công việc này cũng tạo ra phần lớn thu nhập cho Sunny.

Giống với Sunny và tất cả thành viên khác, Choi Soo Young cũng là người có nguồn thu nhập đa đạng. Tính đến nay, Soo Young mới phát hành đĩa đơn là Winter Breath nhưng cô đã tham gia hát khá nhiều nhạc phim và nhạc quảng cáo.

Khi nói đến diễn xuất, Soo Young góp mặt trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình. Soo Young cũng nổi tiếng với vai trò là Vlogger.

Kim Tae Yeon - trưởng nhóm, giọng ca chính của nhóm - được coi là một trong những ca sĩ hoạt động solo thành công nhất Hàn Quốc hiện nay. Tae Yeon đứng đầu danh sách nữ nghệ sĩ solo có sản phẩm bán chạy nhất trong thập kỷ qua với hơn một triệu bản album, theo Kbizoom. KpopStarz cho hay Tae Yeon kiếm được ít nhất 900.000 USD mỗi khi có bài hát mới.

Hiện nay, cát-xê quảng cáo của trưởng nhóm SNSD cũng tăng lên đáng kể. Cô là đối tác của nhiều nhãn hàng mỹ phẩm nổi tiếng thế giới như Nature Republic, Banila Co.

Jessica Jung, Yoona là người giàu nhất SNSD. Ảnh: SCMP.

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào đúng thời điểm SNSD ra mắt vào năm 2007, Yoon Ah (Yoona) là một trong những gương mặt nổi tiếng bậc nhất showbiz Hàn hiện nay. Yoona góp mặt trong nhiều bộ phim đắt khách như The K2 (2016), The King in Love (2017) và Big Mouse (2022). Theo báo cáo, cô đã kiếm được gần 2,7 triệu USD khi xuất hiện trong phim truyền hình Trung Quốc là God of War, Zhao Yun.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Yoona được mệnh danh là “nữ hoàng CF” khi cô là đối tác của hơn 40 thương hiệu khác nhau trên toàn thế giới. Cô là người mẫu lâu năm của Innisfree, thường xuyên hợp tác quảng cáo với Pandora, Michael Kors, Estée Lauder.

Dù đã rời nhóm, Jessica Jung vẫn được coi là một trong những gương mặt gắn liền với SNSD. Ngoài việc là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng, Jessica thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Theo SCMP, Jessica hiện là người sở hữu khối tài sản lớn nhất trong số 9 thành viên của SNSD, khoảng 25 triệu USD .

Jessica là người sáng lập thương hiệu thời trang Blanc & Eclare hiện có tới hơn 60 cửa hàng trên thế giới. Theo thống kê, vào năm đại dịch Covid-19 bùng nổ, doanh nghiệp của Jessica vẫn có doanh thu 18 triệu USD .

Cùng với đó, Jessica còn được biết đến là nhà văn khi đã xuất bản hai cuốn tiểu thuyết bao gồm Shine và Bright.