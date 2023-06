Ai giàu nhất gia đình nhà Johnny Depp?

Gia đình Depp kiếm được bộn tiền nhờ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Song, khi nhắc đến họ, khán giả sẽ nhớ đến sự thành công và những cú sốc, theo SCMP.

Kể từ những ngày bắt đầu xây dựng sự nghiệp vào năm 1984, Johnny Depp đã là cái tên sáng giá và tài năng. Nam diễn viên được nhớ tới với loạt tác phẩm đình đám. Đồng thời, scandals của Johnny Depp cùng Amber Heard cũng trở thành dấu ấn khó phai trong sự nghiệp.

Trong khi đó, con gái của Johnny Depp, Lily-Rose Depp đang thu hút sự chú ý với vai diễn trong phim The Idol. Bộ phim tràn ngập cảnh nhạy cảm, khoả thân. Vai chính trong bộ phim cùng nhiều hợp đồng quảng cáo mang về cho Lily-Rose Depp số tiền lớn.

Johnny Depp là người giàu nhất trong gia đình. Nam diễn viên sở hữu khối tài sản 150 triệu USD .

Theo Celebrity Net Worth, trong nhiều năm đóng phim, mức lương hàng năm của Johnny Depp lên tới 100 triệu USD . Điều này khiến Depp trở thành một trong những diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.

Qua một vụ kiện các giám đốc kinh doanh cũ, khán giả biết được rằng trong khoảng 2003-2016, Johnny Depp kiếm được 650 triệu USD .

Vụ kiện với Amber Heard cũng trở thành dấu ấn khó quên trong sự nghiệp của Johnny Depp. Xuyên suốt vụ kiện, nhiều nhãn hàng đã quay lưng với nam diễn viên.

Song, Dior vẫn đồng hành cùng Depp. Quyết định này giúp nước hoa của thương hiệu cháy hàng. Những người ủng hộ diễn viên 60 tuổi trong vụ kiện đã chi tiền mua sản phẩm từ Dior. Điều này chứng minh sức ảnh hưởng của Johnny Depp.

Ngoài ra, Johnny Depp kiếm được hợp đồng quảng cáo nước hoa béo bở với thương hiệu này. Variety xác nhận Dior ký hợp đồng 3 năm, ước tính trị giá 20 triệu USD .

Với khối tài sản 100 triệu USD , Vanessa Paradis là người giàu thứ 2 trong gia đình. Vanessa Paradis và Johnny Depp đã gắn bó hơn một thập kỷ, có hai người con. Tuy nhiên, họ chưa thực sự kết hôn.

Trong khoảng 1998-2012, Vanessa Paradis thêm nổi tiếng khi là nửa kia của Depp. Tuy nhiên, nữ ca sĩ người Pháp đã sớm là một ngôi sao. Cô bắt đầu sự nghiệp từ năm 14 tuổi.

Từ năm 1991, Vanessa Paradis là người mẫu đại diện cho Chanel do chính Karl Lagerfeld lựa chọn. Với sự nghiệp lâu năm, Vanessa Paradis tích lũy được khối tài sản ấn tượng.

Giống mẹ, Lily-Rose Depp bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ sớm. Ở tuổi 24, cô sở hữu khối tài sản trị giá 2 triệu USD . Điều này khiến cô trở thành người giàu thứ 3 trong gia đình.

Nữ diễn viên góp mặt trong loạt phim như Tusk (2014), A Faithful Man (2018), The King (2019). Tuy nhiên, Lily-Rose Depp thực sự đột phá nhờ The Idol.

Bộ phim đẩy cô vào vị trí trung tâm của loạt ý kiến tiêu cực. Các cảnh quay lộ hàng, gợi cảm khiến người xem không khỏi cảm thấy sốc.

Bên cạnh đó, Lily-Rose Depp có được hợp đồng béo bở với Chanel. Trên cương vị một người mẫu, cô từng góp mặt trên trang bìa của nhiều tạp chí nổi tiếng như Elle, Glamour, Vogue.

Khác với các thành viên trong gia đình, con út của Johnny và Paradis thích cuộc sống bình lặng, tránh xa ánh đèn sân khấu. Jack Depp hiếm khi chụp ảnh nơi công cộng và ít hoạt động mạng xã hội.

Giống cha, Jack Depp thích vẽ và âm nhạc. Điều này được Johnny tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Esquire. Bên cạnh đó, diễn viên 60 tuổi tiết lộ Jack Depp vẽ rất đẹp và chơi nhạc giỏi. Jack có năng khiếu.

Theo Animated Times, Jack Depp có 1,5 triệu USD đứng tên mình.

SCMP chỉ ra rằng Amber Heard là người có khối tài sản ít nhất trong danh sách này, chỉ dừng ở mức 500.000 USD . Sau khoảng thời gian dài kiện tụng, không quá ngạc nhiên khi tài sản vợ cũ Johnny Depp bị ảnh hưởng lớn.

Animated Times cho biết Amber Heard được trả 2 triệu USD cho vai diễn trong Aquaman 2.

Tuy nhiên, tài sản của cô không còn bao nhiêu sau vụ kiện với chồng cũ. Amber Heard kết hôn với Johnny Depp vào năm 2015 ở Los Angeles. Đến năm 2017, cặp sao ly hôn. Các cuộc chiến pháp lý chống lại chồng cũ ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Heard.

Tháng 7/2022, luật sư tiết lộ rằng nữ diễn viên không thể trả 10,4 triệu USD cho Depp. Gần đây, có thông tin tiết lộ rằng Amber Heard đã xoay sở để trả nốt 1 triệu USD cho Johnny Depp.

