Ai giám sát an toàn tàu điện Cát Linh - Hà Đông?

CSGT sẽ phối hợp với Hanoi Metro đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong quá trình vận hành tàu điện Cát Linh - Hà Đông.

Cục CSGT vừa khai mạc lớp tập huấn an ninh, trật tự, an toàn đường sắt đô thị cho CSGT Hà Nội. Đợt tập huấn được tổ chức trong bối cảnh tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã đi vào khai thác thương mại.

Chia sẻ với Zing, đại tá Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng phòng hướng dẫn và tổ chức bảo đảm TTATGT đường sắt (Cục CSGT), cho biết CSGT sẽ giám sát việc chấp hành quy định về an toàn giao thông của nhân viên vận hành tàu Cát Linh - Hà Đông và hành khách đi tàu.

CSGT có quyền xử phạt lái tàu

"Nghị định 100 của Chính phủ là căn cứ để xử lý các trường hợp vi phạm trên tuyến Cát Linh - Hà Đông. Đường sắt quốc gia hay đường sắt đô thị thì CSGT đều có thẩm quyền phát hiện, xử lý các vi phạm như nhau", đại tá Nguyễn Quốc Thắng khẳng định.

Buồng lái của lái tàu Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Việt Linh.

Trưởng phòng hướng dẫn và tổ chức bảo đảm TTATGT đường sắt cho biết đã dự trù các hành vi uy hiếp đến an ninh - an toàn của đường sắt đô thị, từ đó xác định phương hướng kiểm tra, giám sát. CSGT cũng căn cứ vào quy trình vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông (gồm 166 quyển) để đánh giá vi phạm.

Về nguyên tắc, CSGT có thẩm quyền tiếp cận đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông để kiểm tra nồng độ cồn và các điều kiện liên quan của nhân viên vận hành tàu. Việc này không mới mẻ bởi lực lượng CSGT vẫn thường xuyên vào các ga đường sắt truyền thống để kiểm tra việc chấp hành luật giao thông.

Đại tá Thắng cho biết những người có hành vi gây rối, xâm phạm hành lang an toàn chạy tàu cũng sẽ bị xử lý.

CSGT vào nhà ga để kiểm tra nồng độ cồn của lái tàu Bắc - Nam. Ảnh: Cục CSGT.

Về quy trình tiếp cận nhà ga để kiểm tra, giám sát, CSGT sẽ thống nhất với Công ty Hanoi Metro để tránh ảnh hưởng đến việc vận hành toàn tuyến.

“CSGT làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông là chính, không phải để phạt lấy tiền. Người dân và nhân viên đường sắt chấp hành để không bị phạt là mơ ước của chúng tôi”, đại tá Thắng chia sẻ.

Dùng nhân lực khắc phục khoảng trống công nghệ

Cục CSGT đánh giá nhân viên Hanoi Metro chấp hành tốt quy trình chạy tàu, làm việc bài bản, chuyên nghiệp.

"Tuy nhiên, tàu điện là loại hình vận tải khối lượng lớn, ảnh hưởng an toàn của nhiều người nên việc kiểm tra sẽ phải duy trì thường xuyên”, đại tá Thắng chia sẻ.

Hanoi Metro bố trí thêm vị trí "nhân viên hỗ trợ an toàn trên tàu" để khắc phục khuyến cáo của ACT. Ảnh: Việt Linh.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã vận hành được 2 tuần và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người dân. Tuy nhiên, 16 khuyến nghị an toàn của Tư vấn ACT là những vấn đề mà Hanoi Metro phải luôn lưu ý trong quá trình vận hành tàu.

Các phát hiện về nguy cơ mất an toàn mà Tư vấn ACT đưa ra chủ yếu bắt nguồn từ việc tuyến đường sắt chưa có đủ các công nghệ đảm bảo an toàn để hỗ trợ người điều khiển và hành khách.

Đoàn tàu do nhà thầu Trung Quốc sản xuất không có nút đóng nắp thông gió ở bàn điều khiển của lái tàu; thiếu thiết bị chống ngủ gật cho lái tàu; không có camera giám sát bên trong tàu; ke ga chưa có rào chắn an toàn.

Tại phát hiện số 12, ACT khẳng định hành khách có thể dùng tay nắm cửa khẩn cấp để mở cửa tàu khi đoàn tàu chưa dừng hẳn. Thử nghiệm cũng cho thấy cửa tàu có thể kẹp chặt chiếc túi xách trong quá tình đóng, nguy cơ kéo lê hành khách đang đứng tại ke ga.

Để khắc phục những khiếm khuyết về công nghệ, Hanoi Metro đã bổ sung thêm 82 vị trí nhân sự, bao gồm 38 nhân viên hộ trợ an toàn trên tàu và 44 nhân viên an toàn tại ke ga. Những người này sẽ cảnh báo khi lái tàu ngủ gật hoặc bị ngất, tham gia dập hỏa hoạn trên tàu, đảm bảo an toàn trên ke ga...