Ai được gọi là 'ninja' trong các bài đăng tuyển dụng?

Trong những năm gần đây, ninja bắt đầu mang một ý nghĩa mới khi đề cập vấn đề tuyển dụng.

Ninja /ˈnɪn.dʒə/ (danh từ): Nhân viên nhiệt huyết.

Định nghĩa:

Ninja vốn được định nghĩa là một người được đào tạo về võ thuật truyền thống của Nhật Bản, đặc biệt là được đào tạo để trở thành gián điệp hoặc sát nhân.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ninja bắt đầu mang một ý nghĩa mới khi đề cập vấn đề tuyển dụng (thường là tin tuyển dụng của các công ty khởi nghiệp hoặc công nghệ).

Cụ thể, các công ty dùng ninja để nói rằng họ đang tìm kiếm một nhân viên nhiệt huyết, tài năng, đồng thời nhấn mạnh môi trường công ty luôn năng động, trẻ trung và tràn đầy năng lượng.

Paul Wolfe, Phó chủ tịch cấp cao về Nhân lực của Indeed, nói rằng các công ty đang cố dùng những cái tên mới hoặc kỳ lạ để thu hút ứng viên. Theo ông, việc thêm những từ này vào chức danh công việc sẽ khiến ứng viên tò mò nhấp vào bài đăng để xem nội dung tuyển dụng.

Dù được gọi bằng những cái tên mỹ miều như "ninja phát triển", "pháp sư dịch vụ khách hàng", "thiên tài BMW", những công việc này vẫn không có gì thay đổi so với cái tên cũ. Do đó, nhiều người lo ngại cách đặt tên này sẽ làm mất đi tính chuyên nghiệp của việc tuyển dụng.

Ứng dụng của ninja trong tiếng Anh:

- We're looking for a ninja, who aspires to be a fantastic supporter for our customer.

Dịch: Chúng tôi đang tìm kiếm một nhân viên nhiệt huyết, người khao khát trở thành trợ thủ đắc lực cho khách hàng của chúng tôi.

- Every day, ninjas post updates on Twitter and LinkedIn showing off their new certificates, letting the world know that they are now bonafide ninjas.

Dịch: Mỗi ngày, những nhân viên nhiệt huyết lại cập nhật trên Twitter và LinkedIn để khoe những chứng chỉ mới nhận được, cho cả thế giới biết rằng họ là những nhân viên nhiệt huyết thực thụ.