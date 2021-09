Ai đứng sau hiện tượng 18 tuổi The Kid LAROI

Màn kết hợp cùng Justin Bieber trong "Stay" đưa The Kid LAROI một bước tới hào quang. Anh là một trong những ca sĩ thăng tiến nhanh nhất lịch sử làng nhạc.

Góc nhìn

The Kid LAROI là ngôi sao sáng của làng nhạc trong năm 2021. Gần đây, tài năng sinh năm 2003 cùng Justin Bieber trình diễn Stay ở sân khấu Video Music Awards 2021. Đó là dấu mốc đặc biệt của làng nhạc, bởi Bieber - hiện tượng tuổi teen một thời - đứng cùng sân khấu với hiện tượng tuổi teen mới nổi.

Kể từ thời Bieber "làm mưa làm gió" hơn 10 năm trước, làng nhạc mới có dịp chứng kiến giọng ca nam tuổi teen thăng tiến vượt bậc và được hâm mộ như thế. The Kid LAROI chưa tạo sức ảnh hưởng mạnh, tác động toàn cầu như Bieber, nhưng cũng là cú chạy đà xuất sắc và trên mức tưởng tượng với tài năng người Australia.

Cơ duyên với Juice Wrld

The Kid LAROI xuất thân là một rapper. Năm 12 tuổi, cậu bé Charlton Howard - tên thật của The Kid LAROI - tung bản rap đầu tiên FC6. The Kid LAROI bắt tay cùng một rapper Australia cho con đường chuyên nghiệp đầu tiên, sau đó được Sony Music Australia ký hợp đồng.

Năm 2019, The Kid LAROI ký hợp đồng thêm 2 hãng đĩa, một trong số đó được hậu thuẫn bởi rapper tên tuổi Lil Bibby. Một cơ may đưa The Kid LAROI tìm tới Juice Wrld. Sau đó, tài năng sinh năm 2003 sống cùng nhà Juice Wrld tại Los Angeles, được đàn anh nâng đỡ, dìu dắt cho những bước đầu chập chững trên con đường chuyên nghiệp.

Juice Wrld được xem như ân nhân, là người truyền cảm hứng, tác động mạnh mẽ đến The Kid LAROI.

Juice Wrld qua đời là cú sốc của làng nhạc và cá nhân The Kid LAROI.

Juice Wrld nổi lên từ bản rap Lucid Dreams, phát hành vào tháng 5/2018, từng vươn tới #2 bảng xếp hạng Billboard 100. Anh được ca ngợi vì ý chí vượt lên nghịch cảnh từ khu ổ chuột, một thời sống trong tệ nạn chất cấm, nhưng được cứu vớt bằng tài năng trong âm nhạc. Ba năm trước, Juice Wrld nằm trong nhóm rapper triển vọng hàng đầu vì phẩm chất đặc biệt ở rap và tư duy sâu sắc.

Cuối năm 2019, Juice Wrld đột ngột qua đời. The Kid LAROI mất đi người cố vấn quan trọng nhất, chỉ kịp nhận lại một số bài học ở cách sáng tác và hát. Trong đó, điều quan trọng nhất Justice Wrld từng chỉ bảo The Kid LAROI là phải tập trung vào một cảm xúc cụ thể, khoét thật mạnh vào đó để đánh bật ca khúc.

Hợp đồng triệu USD ở tuổi 18

The Kid LAROI vươn tầm từ tài năng tuổi teen, trở thành giọng ca được chú ý từ tháng 10/2020. Khi đó, tài năng người Australia góp mặt trong chương trình giới thiệu tài năng của một nền tảng nghe nhạc hàng đầu. Kể từ đó, tầm phủ sóng của The Kid LAROI tăng phi mã.

Truyền thông Mỹ đã tính toán được, ở mốc đầu năm 2020, chỉ có khoảng 13.000 lượt streams/tháng (phát nhạc trực tuyến) cho các ca khúc của The Kid LAROI. Sau chương trình kể trên, con số đó tăng gấp 176% cho mỗi tháng. Cho đến giữa năm 2021, có gần 30 triệu lượt streams cho âm nhạc của The Kid LAROI.

Và tháng gần nhất, con số này lên tới gần 60 triệu lượt streams. Đó là lý do The Kid LAROI được xếp vào nhóm ca sĩ thăng tiến nhanh nhất lịch sử.

Rapper nhí ngày nào nay đã là hiện tượng âm nhạc, nắm trong tay triệu USD.

The Kid LAROI được trao hợp đồng có tổng giá trị 4,2 triệu USD từ Sony Music toàn cầu, trước ngày đón sinh nhật tuổi 18. Anh trở thành giọng ca tuổi teen được đãi ngộ top đầu giới nhạc hiện tại. The Kid LAROI được hậu thuẫn từ bệ đỡ "khủng" trong làng nhạc, từ đó một bước bùng nổ.

Để có sự hậu thuẫn từ Sony Music, The Kid LAROI đã gây chú ý từ bản hit Without You. Miley Cyrus đã ngỏ lời hợp tác The Kid LAROI, phối lại ca khúc và ra mắt cuối tháng 4. Trước đó, Go là một trong những sản phẩm đầu tiên The Kid LAROI tạo được tiếng vang.

"Cú nổ" thật sự xảy ra khi The Kid LAROI mời Justin Bieber góp giọng trong Stay - ca khúc có sự hậu thuẫn từ Omer Fedi, Charlie Puth. Từ giai điệu chỉ để mua vui trên nền piano qua bàn tay Puth, The Kid LAROI phấn khích và đi đến quyết định sản xuất nghiêm túc.

Bản hit Stay được hoàn thiện bằng sự pha trộn của nhiều dòng nhạc khác nhau - có chất city pop, pop rock và hơi hướm hip hop mang đúng màu sắc The Kid LAROI. Giai điệu của ca khúc được nhiều khán giả dùng từ "rượt đuổi" để mô tả, bằng tempo (tốc độ) nhanh, mang tới cảm giác phấn khích, thỏa mãn cho người nghe.

Sau gần 3 tháng phát hành, Stay vẫn tiếp tục gây sốt trên các nền tảng nghe nhạc. Ca khúc được chọn để biểu diễn ở VMAs 2021, hứa hẹn còn duy trì sức hút lâu dài.

Sức cộng hưởng từ Justin Bieber

Tên tuổi The Kid LAROI đi lên trong 3 tháng qua và Stay gây sốt có dấu ấn chủ chốt từ Bieber. Giọng ca người Australia bắt tay cùng người đàn anh, đúng thời điểm "Hoàng tử nhạc pop" đánh dấu màn tái xuất ấn tượng và gây sốt từ đầu năm nhờ album Justice.

Cái duyên giữa Bieber và The Kid LAROI xuất phát từ lần bắt chuyện đầu tiên vào đầu năm. "Hoàng tử nhạc pop" chủ động bắt chuyện The Kid LAROI bằng tin nhắn, sau đó tài năng sinh năm 2003 đáp lại: "Có chuyện gì vậy? Tôi là fan của anh".

Hai tháng sau, Bieber tiếp tục nhắn: "Số điện thoại của cậu là gì? Tôi có bài hát phù hợp cho cả hai". "Anh ấy gửi Unstable qua cho tôi. Tôi đáp thật sự điên rồ", The Kid LAROI kể lại lần hợp tác đầu tiên của cả hai.

The Kid LAROI đã mang ca khúc Stay đến tận phòng thu của Bieber. "Hoàng tử nhạc pop" lập tức nhận lời, thậm chí tự hỏi "Liệu có thể làm tốt bằng chất giọng của mình hay không?".

The Kid LAROI và Justin Bieber như sinh ra để đồng hành cùng nhau.

Từ thành công của Unstable cho đến Stay, ngay thời gian đầu hợp tác với The Kid LAROI sau vài tháng, có lẽ Bieber đã tìm ra tri kỷ mới cho sự nghiệp âm nhạc, gần giống cái cách anh bắt đầu mối quan hệ và duy trì tình bạn với Jaden Smith.

The Kid LAROI phát triển theo hướng toàn diện, có thể làm tốt ở các dòng nhạc rap, trap, Rn'B, pop rock. Anh thừa nhận mình là fan của Bieber. Hãy xem cách The Kid LAROI đứng chung sân khấu, cùng Bieber và biểu diễn để thấy, cả hai có nét tương đồng.

Phong cách biểu diễn, thần thái, các động tác xua tay, nhịp chân của The Kid LAROI chịu ảnh hưởng rất lớn từ Bieber. Bên cạnh đó, giọng hát của The Kid LAROI mang nhiều điểm tương đồng "Hoàng tử nhạc pop" Khi Stay trôi đến đoạn điệp khúc, thật khó để một tai nghe thông thường có thể phân biệt, đâu là giọng của The Kid LAROI và Bieber.

Sự kết hợp của The Kid LAROI và Bieber trong bản hit Stay là khoảnh khắc đặc biệt. Bieber ở tuổi 27 đã tiến lên giai đoạn của một giọng ca trưởng thành và đang ngự trị ở đỉnh âm nhạc thị trường Âu - Mỹ. Trong khi đó, vị thế của một hiện tượng âm nhạc, hứa hẹn làm thay đổi cuộc chơi, giờ đây sẽ đặt trọng trách vào The Kid LAROI.

The Kid LAROI nổi tiếng khắp thế giới ở bước xuất phát chậm hơn Bieber. Nhưng về tài năng, nếu so sánh cùng độ tuổi, nhất là sự chững chạc và hoàn thiện trong giọng hát, ngôi sao người Australia không thua kém, thậm chí trội hơn đàn anh.

Sự nổi tiếng của The Kid LAROI đến từ tác động của nhiều yếu tố. Từ Juice Wrld, Miley Cyrus, Bieber từng bước nâng đỡ cho The Kid LAROI. Nhưng bản thân ngôi sao sinh năm 2003 là tài năng thật sự và sẽ còn bùng nổ.