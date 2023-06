Ai đủ sức chống lại phượng hoàng?

The One Above All có thể hiểu là người đứng đầu, sáng tạo toàn bộ đa vũ trụ Marvel. Không nghi ngờ gì, quyền năng và sức mạnh của “đấng tối cao” hoàn toàn áp đảo mọi thực thể khác, và Phoenix Force không phải ngoại lệ. The One Above All chỉ xuất hiện một vài lần trong truyện tranh, được mô tả gói gọn trong các từ: toàn năng, toàn trí và toàn hiện.