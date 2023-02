AI đánh lừa giám khảo, chiến thắng cuộc thi nhiếp ảnh

Tác phẩm được Absolute AI tạo ra đã đánh lừa ban giám khảo và giành chiến thắng trong cuộc thi nhiếp ảnh.

Bức ảnh AI đoạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh. Ảnh: Absolute AI.

Vào tháng 1, công ty điện tử Australia DigiDirect đã tổ chức một cuộc thi ảnh hàng tuần với giải thưởng tiền mặt. Tuần trước, cuộc thi thông báo một “bức ảnh chụp bằng flycam” do “nhiếp ảnh gia” Jane Eykes chụp đã giành chiến thắng trong cuộc thi ảnh mùa hè của họ.

Bức ảnh AI đầu tiên đoạt giải thưởng

Ngay sau khi thông báo được đưa ra, studio có tên Absolutely AI thú nhận họ đã gửi dự thi bức ảnh được AI tạo ra và tuyên bố đây là “bức ảnh do AI tạo ra lần đầu đoạt giải thưởng trên thế giới”.

"Không ngoa khi nói rằng chúng ta đang ở thời điểm mà máy móc có thể sáng tạo vượt trội hơn con người. Lịch sử có thể nhìn lại thí nghiệm chụp ảnh nhỏ của chúng tôi như một bước ngoặt trong công nghệ AI", Jamie Sissons, nhà sáng lập Absolute AI, viết trong một bài đăng trên Instagram.

Công ty này cho biết việc tham gia cuộc thi như một bài kiểm tra để chứng minh rằng một hình ảnh do AI tạo ra không chỉ lọt qua vòng dự thi, mà còn được trao giải cao nhất qua đánh giá của chuyên gia nhiếp ảnh.

Bài đăng công bố đoạt giải của công ty digiDirect. Ảnh: digiDirect.

Tuy vậy, Absolute AI dường như đang phóng đại về tầm quan trọng của việc giành chiến thắng trong cuộc thi của digiDirect.

Cuộc thi ảnh hàng tuần của digiDirect cho phép tham gia miễn phí, với giải thưởng cho người chiến thắng giành được là phiếu mua hàng trị giá 100 USD . DigiDirect không công khai thông tin các giám khảo cuộc thi hoặc tiêu chí đánh giá tác phẩm dự thi.

Trang web cuộc thi cũng chỉ có một số thông tin cơ bản và cuộc thi hầu như không được quảng bá. Không có nhà tài trợ hoặc tổ chức để liên hệ. DigiDirect cho biết mục đích của cuộc thi chỉ đơn giản là tạo ra sự tương tác với khách hàng cũng như xây dựng mối quan hệ với những người đam mê nhiếp ảnh.

DigiDirect cũng chưa giải quyết tranh cãi hoặc trả lời trực tiếp về sự việc. Không có tuyên bố nào được đưa ra hoặc chỉnh sửa bài đăng trên Instagram nơi người chiến thắng được công bố.

Nhà sáng lập Jamie Sissons chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về cách bức ảnh thắng giải được tạo ra. Tuy nhiên, một tuyên bố được ông đưa ra cho biết công ty đang sử dụng trình tạo hình ảnh AI.

Mối lo ngại cho người làm nghệ thuật

Năm 2022, một bức tranh AI đã giành chiến thắng trong cuộc thi vẽ ở Colorado, nhưng đây là lần đầu tiên công cụ này giành chiến thắng ở một cuộc thi nhiếp ảnh.

Đây có thể không phải là cuộc thi ảnh lớn nhất nhưng vẫn là một lời cảnh tỉnh đối với các nghệ sĩ. Khi công nghệ cải tiến, sẽ ngày càng khó phân biệt đâu là ảnh thật do tự tay nhiếp ảnh gia chụp và đâu là ảnh được tạo ra bởi mô hình máy tính được đào tạo trên hàng triệu bức ảnh đã có.

“Những người lướt sóng trong bức ảnh của chúng tôi chưa bao giờ tồn tại. Cả bãi biển hay dải đại dương đó cũng vậy. Bức ảnh được tạo thành từ vô số các bức ảnh từng được tải lên trực tuyến trong nhiều năm qua bởi các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp”, đại diện Absolutely AI chia sẻ.

Bức tranh có tên Théâtre D'opéra Spatial được trao giải nhất ở hạng mục nghệ thuật số vào tháng 8/2022 tại triển lãm bang Colorado (Mỹ). Ảnh: Jason Allen.

Nhà sáng lập Absolutely AI Jamie Sissons cũng bày tỏ với trang news.com.au rằng công nghệ này khiến ông sợ hãi.

“Là một người sáng tạo, thứ này thật đáng sợ. Tôi từng giành giải thưởng nhiếp ảnh. Tôi từng giành giải thưởng trong lĩnh vực làm phim và những thứ tương tự. Nhưng tác phẩm của tôi còn trông không đẹp bằng những gì máy móc có thể tạo ra”, ông nói.

Ông Sissons cũng cho biết bức ảnh đoạt giải được tạo ra chỉ bằng một đoạn văn bản duy nhất, đồng thời chia sẻ với trang Australian Photogoraphy rằng rào cản để tạo ra một bức ảnh chân thực chưa bao giờ thấp hơn thế.

“Bức ảnh đoạt giải của chúng tôi là một ví dụ điển hình cho việc đó, chúng tôi không cần thức dậy lúc mặt trời mọc, lái xe đến bãi biển và dùng flycam để chụp ảnh. Chúng tôi tạo ra bức ảnh này trên một chiếc ghế dài ở Sydney bằng cách nhập văn bản vào một chương trình máy tính”, ông Sissons tiết lộ.

Bức hình chiến thắng được gửi dự thi dưới tên “Jane Eykes”. Đây thực chất là cách viết lại tên của Jan van Eyck, một họa sĩ ở thế kỷ 15, người đã vẽ bức tranh ‘The Adoration of the Mystic Lamb’ (Sự hi sinh của đàn chiên bí ẩn), hay còn được biết đến là tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp nhiều nhất mọi thời đại.