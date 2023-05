Ai đang thống trị phòng vé thế giới?

Cả hai dự án phim mà Chris Pratt tham gia - “The Super Mario Bros. Movie” và “Guardians of the Galaxy Vol. 3” - hiện dẫn đầu phòng vé toàn cầu.

Sau khoảng thời gian dài nhận vai phụ truyền hình, Chris Pratt quyết định lấn sân màn ảnh rộng. Trong giai đoạn đầu, những bộ phim mà anh tham gia không để lại quá nhiều dấu ấn. Có lẽ, khán giả đã quen với hình tượng một chàng trai có duyên với những vai hài.

Phải tới năm 2014, khi Guardians of the Galaxy (tựa Việt: Vệ binh dải Ngân Hà) ra mắt, Chris Pratt mới trở thành ngôi sao nổi tiếng thế giới. Nhiều nhà phê bình ví anh như “trường hợp lạ” của ngành công nghiệp phim ảnh. Là số không tròn trĩnh khi bước chân vào địa hạt nghệ thuật thứ bảy, Chris Pratt tới nay vẫn không ngừng nỗ lực chinh phục khán giả.

2023 là một năm thành công rực rỡ của tài tử, khi cả hai dự án mà anh tham gia đều là bom tấn thống trị phòng vé.

Tỏa sáng với vai trò nhóm trưởng Vệ binh dải Ngân Hà

Theo số liệu thống kê từ Box Office Mojo, Guardians of the Galaxy Vol. 3 hiện dẫn đầu phòng vé toàn cầu.

Sau gần 2 tuần công chiếu, dự án thu về khoảng 550 triệu USD , trong đó, 230 triệu USD tới từ thị trường nội địa. Doanh thu mở màn của phim cũng khá ấn tượng, lên tới gần 120 triệu USD . Cuối tuần qua, bộ phim siêu anh hùng nhà Marvel dắt túi 62 triệu USD , bỏ xa các đối thủ khác.

Tại Việt Nam, Guardians of the Galaxy Vol. 3 đã kiếm được khoảng 47 tỷ đồng , tính đến ngày 18/5.

Chuyện phim lấy bối cảnh hậu sự kiện Endgame. Việc Gamora hy sinh khiến nhóm Vệ binh rơi vào cảnh chán chường. Người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất không ai khác ngoài đội trưởng Peter Quill (Chris Pratt). Anh phải mượn rượu giải sầu, cố quên nỗi đau mất người yêu.

Để rồi trong một phút lơ là, cả nhóm bị một nhân vật lạ mặt tấn công. Cuộc đột kích khiến thành viên Rocket Raccoon bị thương nặng. Peter Quill cùng đồng đội phải tìm cách đột nhập căn cứ kẻ chủ mưu, tìm cách chữa trị cho chú gấu mèo đang hấp hối.

Vệ binh dải Ngân Hà là dự án giúp tên tuổi Chris Pratt vụt sáng.

Bên cạnh câu chuyện xúc động của Rocket, nhân vật Peter Quill do Chris Pratt thủ vai cũng để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Không còn là một “Sao chúa” tưng tửng và bát nháo, anh chàng đội trưởng nay đã thể hiện nhiều chiều sâu trong tính cách hơn.

Sự ra đi của người yêu khiến Peter Quill rơi vào trạng thái bế tắc. Vì sợ phải mất thêm một đồng đội, anh bằng mọi giá giành giật cơ hội sống cho Rocket Raccoon. Trên hành trình này, cảm xúc và tâm lý của nhân vật càng bị thử thách trước sự xuất hiện của một phiên bản Gamora khác. Không thuộc cùng dòng thời gian với Quill, cô nàng cư xử với anh như người dưng xa lạ. Điều này đã tạo ra không ít tình tiết vừa hài vừa bi, chạm tới cảm xúc khán giả.

Không ngoa khi nói rằng, phải tới Guardians of the Galaxy Vol. 3, hành trình phát triển, trưởng thành của nhân vật mới thực sự trọn vẹn. Từ một con người đau khổ, chìm đắm trong lối sống sa đọa, Peter Quill trở nên quyết đoán, mạnh mẽ trong vai trò lãnh đạo khi dấn thân vào nhiệm vụ. Dẫu vậy, bản tính “ngốc nghếch” của anh vẫn hiện hữu, khiến người xem không cảm thấy quá xa lạ.

Không ngạc nhiên khi màn trình diễn của Chris Pratt chinh phục được khán giả. Nhiều nhà phê bình cũng không tiếc lời khen ngợi nam diễn viên, nhấn mạnh rằng diễn xuất của anh đã có sự tiến bộ đáng kể trong phần phim này.

Biến hóa với anh chàng “nấm lùn” Mario

Trước Guardians of the Galaxy Vol. 3, Chris Pratt đã cùng The Super Mario Bros. Movie (tựa Việt: Phim anh em Super Mario) oanh tạc phòng vé toàn cầu. Là bom tấn khởi động mùa phim hè 2023, tác phẩm nhận được nhiều sự chú ý của khán giả, đặc biệt là lứa tuổi thiếu nhi.

Dự án nhà Illumination được phóng tác dựa trên trò chơi điện tử đình đám của hãng Nintendo, xoay quanh anh em Mario - Luigi. Bộ đôi “nấm lùn” điều hành công ty Super Mario Bros không mấy danh tiếng, với công việc chủ yếu là sửa đường ống nước.

Chris Pratt thổi hồn vào nhân vật huyền thoại Mario.

Một ngày nọ, cả hai vô tình bị hút tới một xứ sở kỳ lạ. Mario đặt chân tới vương quốc Nấm, nơi công chúa Peach ngự trị. Trong khi đó, Luigi phải đối mặt với Bowser tại vùng đất Bóng đêm. Tại đây, gã bạo chúa Bowser mưu đồ đánh chiếm vương quốc Nấm hòng ép công chúa kết hôn với mình. Để cứu em trai, đồng thời giải cứu vương quốc Nấm, Mario phải hợp sức với Peach để đánh bại Bowser.

Tham gia lồng tiếng cho nhân vật chính, Chris Pratt có màn biến hóa xuất sắc trong vai một Mario dũng cảm, lạc quan và mau miệng. Phần thể hiện của anh khiến nhiều chuyên gia và khán giả bất ngờ. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng nếu thông tin không được tiết lộ, khó ai nhận ra đó là giọng nói của Chris Pratt, kể cả là fan của anh.

Trước khi góp giọng trong The Super Mario Bros. Movie, nam diễn viên từng có kinh nghiệm tham gia lồng tiếng một số video game và phim hoạt hình khác. Tới bộ phim này, rũ bỏ hình tượng trưởng thành, nam tính, tài tử thành công khắc họa một Mario láu cá và ngộ nghĩnh.

Nội dung phim không quá đặc sắc, nhưng màn trình diễn đầy biến hóa của Chris Pratt và bạn diễn Jack Black khiến khán giả phải thích thú. Không ngạc nhiên khi The Super Mario Bros. Movie trở thành bom tấn thống trị các rạp trên toàn cầu.

Ra rạp kể từ ngày 5/4, The Super Mario Bros. Movie thu về hơn 200 triệu USD chỉ sau 5 ngày công chiếu. Dự án lập kỷ lục là phim hoạt hình có mở màn hoành tráng nhất lịch sử, vượt qua cả Frozen II (2019).

Sự nỗ lực của tài tử được đền đáp xứng đáng bằng hàng loạt bom tấn phòng vé.

Tới nay, tác phẩm này thu về hơn 1,2 tỷ USD , trong đó có 538 triệu USD từ phòng vé nội địa và hơn 680 triệu USD từ thị trường quốc tế. Với thành tích này, đứa con tinh thần của hãng Illumination trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất năm 2023. Nó đồng thời là bom tấn thứ 5 trong thời kỳ hậu đại dịch gia nhập “câu lạc bộ tỷ đô”, sau Spider-Man: No Way Home, Top Gun: Maverick, Jurassic World: Dominion và Avatar: The Way of Water.

Cuối tuần qua, phim thu về thêm 12,6 triệu USD .

Như vậy, với The Super Mario Bros. Movie và Guardians of the Galaxy Vol. 3, Chris Pratt nghiễm nhiên trở thành ngôi sao điện ảnh có tới hai phim dẫn đầu phòng vé cùng thời điểm. Đây là thành tích hiếm diễn viên nào đạt được trong lịch sử.

Trước Pratt, Jonathan Majors từng làm được điều này, với bộ đôi phim Ant-man and the Wasp: Quantumania và Creed III.

Trở lại với Chris Pratt, anh rõ ràng không phải là yếu tố duy nhất tạo nên thành công của The Super Mario Bros. Movie hay Guardians of the Galaxy Vol. 3. Tuy nhiên, sự hiện diện của nam diễn viên được cho là yếu tố “bảo chứng phòng vé” cho cả hai dự án điện ảnh. Anh chinh phục đông đảo khán giả, lại ngày càng được lòng giới chuyên gia nhờ sự tiến bộ rõ rệt của mình.

Đây có thể nói là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Chris Pratt trong suốt nhiều năm làm nghề.