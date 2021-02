Ai đã khiến Britney Spears sụp đổ?

Sau những biến cố xảy ra trong quá khứ, Britney Spears hiện tại được công chúng cảm thông và ủng hộ thoát khỏi quyền giám hộ từ cha ruột.

Britney Spears - công chúa nhạc pop đình đám một thời - đã bước sang tuổi 40. Dẫu vậy, cô vẫn phải sống dưới sự quản thúc nghiêm ngặt từ chính bố ruột. Nữ ca sĩ gần như không có quyền quyết định cuộc đời từ khi tòa án California đặt cô dưới quyền giám hộ hợp pháp duy nhất của ông Jamie Spears vào năm 2008.

"Quyền bảo quản" - thứ đã niêm phong cuộc đời Spears - với nhiều thỏa thuận không được tiết lộ gần đây bị giám sát chặt chẽ hơn, đặc biệt khi giọng ca Toxic hủy bỏ cư trú lần hai ở Las Vegas hồi năm 2019.

Britney Spears, cái tên vốn gây chú ý với sự vụ tranh chấp pháp lý với cha ruột, nay tiếp tục trở thành tâm điểm khi bộ phim tài liệu Framing Britney Spears được phát sóng. Cuộc đời và sự nghiệp phức tạp, đầy rắc rối của ca sĩ người Mỹ dần hé lộ.

Câu hỏi "Ai là người có quyền quyết định, lèo lái cuộc đời Britney Spears?" lần nữa sục sôi.

Britney Spears đáng thương hay đáng trách?

Hiện tại, sự việc "giải cứu Britney" cũng có bước chuyển mới, nhất là khi luật sư của cô cho rằng "Thân chủ của tôi thông báo cô ấy sợ cha mình". Tuy không lập tức loại bỏ quyền giám hộ của ông Jamie, tòa án đã chỉ định công ty tài chính Bessemer Trust làm người đồng bảo quản.

Trước tình hình căng thẳng, bộ phim tài liệu Framing Britney Spears do FX và The New York Times sản xuất gần đây tiếp tục thổi bùng phong trào #FreeBritney (Giải cứu Britney).

Hành trình trở thành ngôi sao nhạc pop của Britney Spears gặp nhiều khó khăn.

Series nhấn mạnh quyền lực của truyền thông, báo chí tạo ra sự sụp đổ của "đế chế Britney" đầu những năm 2000. Cô được mô tả là "con mồi" bị truyền thông săn đuổi không ngừng. Cô công chúa tóc vàng, sôi nổi và cuồng nhiệt đã trở thành mục tiêu công kích của cả quốc gia.

Bộ phim có những thước phim quan trọng về cuộc đời Britney Spears, thông qua lời kể của người nổi tiếng từng làm việc cùng và các chương trình truyền hình thực tế cô đã tham gia.

Với việc mô tả Britney Spears từ khi còn là cô bé tuổi teen xuất hiện trên Star Search năm 1992, được MC Ed McMahon hỏi liệu cô có bạn trai không; cho đến vụ cạo đầu gây chấn động truyền thông năm 2007, bộ phim tài liệu truyền đến thông điệp: Britney đang sống cuộc đời của chính cô ấy.

Khi còn là thiếu niên, Britney Spears có quyền bẽn lẽn hoặc mạnh mẽ. Đến khi trưởng thành, cô cũng không có nghĩa vụ phải giải thích lý do chia tay Justin Timberlake, nếu cô không thích.

Tuy nhiên, trong quá khứ, người dẫn chương trình Diane Sawyer đã thúc ép "công chúa nhạc pop" làm điều đó, thậm chí cho rằng cô có lỗi trong vụ chia tay. Đáng nói, truyền thông, công chúng cũng chĩa mũi dùi dư luận vào phía nữ ca sĩ. Thời điểm đó, không hiếm gặp những từ ngữ khó nghe, thậm chí tục tĩu hướng về Spears.

Với những việc làm của mình, Britney Spears từng bị cựu đệ nhất phu nhân bang Maryland của Mỹ nói nặng nề: "Nếu có cơ hội, tôi sẽ bắn Britney Spears. Thật khó chấp nhận việc để cô ấy làm gương cho thế hệ trẻ".

Trong thời gian sống với áp lực truyền thông, Britney Spears gặp vấn đề bất ổn về tâm lý. Lúc suy sụp tinh thần hậu ly hôn, cộng với việc gặp vấn đề về quyền nuôi con năm 2006, nữ ca sĩ bị bắt gặp đi chân trần ngoài đường, lái xe trong tư thế để con trai ngồi trong lòng...

Thời gian dài, công chúa nhạc pop trượt dốc không phanh.

Trong khoảnh khắc khác, Britney Spears tiếp tục bị ghi lại hình ảnh cầm ô tấn công một paparazzi, sau khi cô ngăn chặn việc bị chụp ảnh nhưng không thành. Thời điểm đó, vấn đề sức khỏe tâm thần của giọng ca Baby One More Time bị xem nhẹ. Cô thậm chí bị chỉ trích ngông cuồng, tác động tiêu cực đến giới trẻ.

Moya Luckett, nhà nghiên cứu truyền thông tại ĐH New York - người có kinh nghiệm nghiên cứu văn hóa người nổi tiếng, cho biết cuối cùng công chúng cũng hiểu ra sự tàn nhẫn mà truyền thông đã dành cho Britney Spears.

Giờ đây, khi cuộc chiến pháp lý diễn ra, những người hâm mộ ngày xưa của Britney Spears - hiện tại dù đã bước sang tuổi 30, 40 - vẫn yêu mến và ủng hộ thần tượng mình, coi những gì cô trải qua là cuộc sống của chính họ.

"Trong một thế giới tự do, chúng tôi muốn nói rằng mọi thứ Spears trải qua đều cộng hưởng với sự thất vọng mà nhiều người trong chúng ta gặp phải", Moya Luckett nói.

Những khó khăn khi thực hiện bộ phim tài liệu

Từ khi bộ phim được phát hành trên FX và Hulu, nhiều ngôi sao và người hâm mộ đã lên tiếng ủng hộ Britney Spears. Tuy nhiên, đạo diễn Samantha Stark, biên tập viên Liz Day của bộ phim luôn đứng trước câu hỏi: bao nhiêu phần trăm câu chuyện trong bộ phim là thật, liệu dự án có khiến họ gặp những rắc rối về vấn đề pháp lý.

Đối diện với điều này, Samantha Stark và Liz Day đã trả lời người hâm mộ những khúc mắc thông qua trang Reddit.

Liz Day cho biết ê-kíp gặp nhiều khó khăn trong lúc sản xuất phim tài liệu nhưng họ không ngại va chạm pháp lý. "Chúng tôi hoàn toàn công bằng và dựa trên thực tế. Sản xuất dự án này khó hơn dự một phiên tòa đang diễn ra. Chúng tôi đối mặt việc bị chi phối bởi thỏa thuận bảo mật thông tin người nổi tiếng, quyền lực của báo chí và hàng loạt yếu tố khác", cô nói.

Về việc truyền thông chuyển hướng hoàn toàn từ chỉ trích, ghét bỏ sang việc ủng hộ Britney Spears, đạo diễn Samantha Stark cho rằng tuổi tác, suy nghĩ giữa hai thế hệ đã tạo nên sự khác biệt.

Phong trào #FreeBritney bùng lên mạnh mẽ sau khi phim tài liệu về nữ ca sĩ phát sóng.

"Khi Spears bị công kích, lúc ấy những người "thống trị" truyền thông, báo chí đều ở độ tuổi trên 30. Chúng tôi - những người giờ đây có quyền lực với truyền thông, đều trải qua tuổi thơ và thấu hiểu những gì nữ ca sĩ đã trải qua. Vì vậy, chúng tôi không muốn điều đó xảy ra nữa", Samantha Stark nói.

Trong quá trình thực hiện phim tài liệu, đoàn làm phim gặp nhiều khó khăn vì người trong cuộc không dám lên tiếng. Đạo diễn của Framing Britney Spears từng liên hệ với bạn trai cũ Spears và hai nhiếp ảnh gia David LaChappelle, Nigel Dick từng nhiều năm làm việc với nữ ca sĩ. Song, họ không chịu xuất hiện trong phim.

Ngoài ra, biên tập viên của The New York Times cũng trả lời về thắc mắc liệu khối tài sản của Britney Spears có dừng lại ở mức 60 triệu USD không? Theo lời Miz Day, có nhiều suy đoán giá trị ròng của nữ ca sĩ cao hơn mức hiện tại nhiều, bao gồm các quỹ tín thác, tiền bản quyền, sở hữu trí tuệ...

Cuối cùng, cả ê-kíp phim không ngờ rằng Framing Britney Spears lại có thể làm phong trào #FreeBritney mạnh mẽ như hiện tại. "Khi làm phim, tôi không bao giờ biết phần nào lay động cảm xúc người xem. Mọi thứ đều bất ngờ và nằm ngoài dự tính", Samantha Stark trả lời người hâm mộ.