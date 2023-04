AI đã có thể tái hiện chính xác đến hơn 80% hình ảnh trong não người

Mô hình AI có tên gọi Mind-Vis, được đào tạo trên một tập dữ liệu lớn với hơn 160.000 lần quét não đã có thể tái hiện đến 84% những gì con người suy nghĩ.

Anh Tuấn

Ảnh: Seeing Beyond the Brain study, Quanta, NBC, MinD-Vis, The New Stack.