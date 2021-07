Ai chủ mưu vụ buôn thuốc ung thư giả ở VN Pharma?

Nguyễn Lê Xuân Khang bị cáo buộc chủ mưu vụ án nhưng đã bỏ trốn, xuất cảnh khỏi Việt Nam. Bộ Công an đã đề nghị phía Canada dẫn độ đối với bị can này.

Trong kết luận điều tra bổ sung vừa ban hành, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục đề nghị truy tố ông Nguyễn Việt Hùng (cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý dược của Bộ Y tế) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Minh Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma) và 8 người khác bị đề nghị truy tố tội Buôn bán hàng giả. Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố 3 bị can khác về tội Thiếu trách nhiệm và lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Lê Xuân Khang (được cho là đại diện của Health 2000 Canada tại Việt Nam) giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu vụ án. Tuy nhiên, người này đã bỏ trốn và xuất cảnh khỏi Việt Nam vào ngày 16/7/2014.

"Cơ quan điều tra đang truy nã quốc tế và yêu cầu Bộ Tư pháp Canada dẫn độ đối với Nguyễn Lê Xuân Khang nhưng chưa có kết quả trả lời", kết luận điều tra bổ sung nêu.

Ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm đình chỉ vụ án đối với Nguyễn Lê Xuân Khang. Khi bắt được sẽ phục hồi điều tra để xử lý.

Các bị cáo Nguyễn Minh Hùng (trái) và Võ Mạnh Cường tại phiên tòa cuối năm 2017. Ảnh: Tùng Tin.

Theo điều tra, năm 2007, để mở rộng thị trường thuốc, bị can Khang (người Việt định cư ở Canada, chú họ của bị can Võ Mạnh Cường - cựu Giám đốc Công ty TNHH H&C) đến gặp Nguyễn Minh Hùng nhờ đứng tên nộp hồ sơ cho Cục Quản lý dược để đề nghị cấp phép lưu hành 7 loại thuốc mang nhãn Health 2000 Canada.

Quá trình gặp gỡ bị can Hùng, Khang đã cung cấp các hồ sơ, giấy tờ giả Bộ Dịch vụ công Chính phủ Canada cấp và GMP của nhà máy sản xuất Health 2000 Canada do Bộ Y tế Canada cấp.

Tháng 9/2009 và tháng 10/2010, Cục Quản lý dược đã cấp visa cho 7 loại thuốc do các công ty do Nguyễn Minh Hùng làm giám đốc đứng số đăng ký. Đến tháng 6/2014, Cục Quản lý dược tiếp tục cấp visa cho 2 loại thuốc mang nhãn Health 2000 Canada do Health 2000 đứng số đăng ký.

Có được visa thuốc, Nguyễn Lê Xuân Khang đã bán gần 1,6 triệu hộp thuốc được cấp số có tổng trị giá trên 4,7 triệu USD (tương đương gần 98 tỷ đồng ) cho 5 doanh nghiệp kinh doanh dược trong nước. Trong đó, VN Pharma do Nguyễn Minh Hùng làm Chủ tịch HĐQT ký 2 hợp đồng mua thuốc giả với Khang.

Quá trình điều tra, Bộ Công an đã làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan tại các doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex, Công ty cổ phần Dược Đại Nam và VN Pharma trong việc nhập khẩu tiêu thụ các loại thuốc mang nhãn Health 2000 Canada.

Bộ Công an khám xét Công ty VN Pharma năm 2014. Ảnh: Khánh Trung.

Kết luận điều tra xác định năm 2009, Nguyễn Minh Hùng hợp tác với Võ Mạnh Cường để mua hơn 830.000 hộp thuốc gắn mác Health 2000 Canada giả từ một công ty ở Hong Kong để tuồn vào Việt Nam.

Tháng 5/2010, các bị can nộp hồ sơ cho Cục Quản lý dược để làm thủ tục xin cấp số đăng ký cho loại thuốc trên. Khi hồ sơ được thông qua, Nguyễn Minh Hùng và các bị can đã bàn bạc, thống nhất lập hợp đồng nâng khống giá thuốc.

Các bị can còn chỉnh sửa logo của Helix thành logo của Health 2000 nhằm thay đổi nguồn gốc, xuất xứ thành thuốc do Health 2000 sản xuất, phù hợp với visa mà Cục Quản lý dược cấp.