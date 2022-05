Ai chịu trách nhiệm vụ Mercedes Maybach tông hàng loạt xe trong hầm?

Theo luật sư, lái xe có thể phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ việc. Ngoài ra, công an sẽ làm rõ trách nhiệm của chủ xe trong việc giao xe cho người chưa có bằng lái.

Khoảng 4h ngày 27/5, chủ ôtô Mercedes S560 Maybach tại chung cư 6th Element (quận Tây Hồ, Hà Nội) giao một nhân viên bảo vệ là trưởng ca lái xe vào vị trí đỗ. Tuy nhiên, chiếc xe sau đó bị mất lái và tông vào hàng loạt phương tiện trong hầm tòa nhà.

Theo công an, nam bảo vệ chưa có bằng lái. Sự việc khiến chiếc Maybach bị nát đầu, 17 xe máy điện, một xe máy xăng cùng 2 bốt kiểm soát gửi xe của tòa nhà bị hư hỏng. Một nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu, không nguy hiểm tới tính mạng.

Trong ngày 28/5, người gây tai nạn đã tới cơ quan công an để làm việc.

Trong vụ việc này, những cá nhân nào sẽ phải chịu trách nhiệm?

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.Q.

Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp

Hình ảnh hiện trường cho thấy đây là một vụ tai nạn nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản và khiến một người bị thương. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ nhiều yếu tố trong trường hợp này như yếu tố lỗi của người điều khiển xe, giá trị tài sản thiệt hại hay mức độ thương tích của nạn nhân phải đi cấp cứu.

Nếu kết quả xác minh cho thấy người điều khiển xe không có giấy phép lái xe phù hợp, không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn, gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên hoặc khiến nạn nhân bị thương tích từ 61% trở lên, cơ quan chức năng có thể khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Trường hợp bị xác định phạm tội, với tình tiết định khung không có giấy phép lái xe theo quy định, nam bảo vệ có thể bị truy cứu trách nhiệm theo Điểm a, Khoản 2 Điều này với khung hình phạt áp dụng là 3-10 năm tù. Trường hợp thiệt hại tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên, khung hình phạt áp dụng sẽ là 7-15 năm tù.

Bên cạnh trách nhiệm hình sự, nếu bị xử lý, người này còn có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại tài sản và thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm đối với người bị thương do lỗi của mình gây ra. Trường hợp thiệt hại quá lớn so với khả năng chi trả của người gây thiệt hại, theo Bộ luật Dân sự 2015, người đó sẽ phải chi trả trong phạm vi khả năng của mình. Khi đó, nạn nhân và các chủ phương tiện có thể phải chịu thiệt một phần.

Hàng loạt xe máy nằm la liệt, hư hỏng nặng vì vụ tai nạn. Ảnh: H.Q.

Về trách nhiệm của chủ xe Maybach, cơ quan chức năng sẽ làm rõ về mối quan hệ của người này với bảo vệ, đồng thời xác minh người này có biết về việc bảo vệ chưa có giấy phép lái xe hay không. Nếu người này biết nhưng vẫn cố tình giao xe, anh ta có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo Điều 264 Bộ luật Hình sự 2015.

Tùy thuộc giá trị tài sản thiệt hại, mức án tối đa đối với tội danh này có thể lên tới 7 năm tù, trong trường hợp thiệt hại từ 1,5 tỷ đồng trở lên. Ngoài ra, chủ xe cùng nam bảo vệ sẽ phải liên đới bồi thường cho nạn nhân và các chủ phương tiện thiệt hại theo quy định.

Ngược lại, nếu người này không biết rõ hoặc bảo vệ nói dối là lái được, có đủ giấy phép lái xe, người giao xe sẽ không bị xử lý và có quyền yêu cầu người điều khiển chiếc xe gây tai nạn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Đây là bài học cho những chủ xe khi giao xe cho người khác điều khiển ở các bãi đỗ xe, nơi rửa xe và các trường hợp khác. Để giảm thiểu những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, chủ phương tiện cần thận trọng khi giao xe cho người khác điều khiển. Người không có giấy phép lái xe phù hợp, đang trong tình trạng rượu bia hoặc không quen lái xe sẽ rất dễ gây tai nạn nghiêm trọng. Khi đó, người giao phương tiện có thể sẽ phải rắc rối về pháp lý và chịu thiệt hại.