Ai chịu trách nhiệm về vụ sập tường làm 5 người chết ở Bình Định

Theo luật sư, cần đánh giá trách nhiệm của đơn vị thi công, giám sát, nghiệm thu chất lượng công trình, từ đó xác định trách nhiệm của cá nhân liên quan.

Công an tỉnh Bình Định đã hoàn tất khám hiện trường, pháp y tử thi để điều tra vụ sập tường làm 5 người chết, 6 người bị thương tại nhà máy Savvy Seafood ở KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định bức tường của nhà máy đổ sập do kết cấu chịu lực không đảm bảo.

Trong trường hợp này, trách nhiệm pháp lý thuộc về tổ chức, cá nhân nào?

Bức tường cao 15 m tại Savvy Seafood đổ sập làm 5 người chết. Ảnh: Đức Chính.

Theo luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn Luật sư TP.HCM), đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người. Cơ quan chức năng cần sớm khởi tố vụ án để điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan quá trình thiết kế, thi công, giám sát công trình.

Bình luận về yếu tố hình sự trong vụ việc, ông Dũng đánh giá vụ việc có dấu hiệu của tội danh Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 298 Bộ luật Hình sự 2015. Theo đó, người nào vi phạm quy định về xây dựng trong lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc, giám sát, nghiệm thu công trình hoặc lĩnh vực khác sẽ bị xử lý hình sự về tội danh này. Với tình tiết định khung làm chết 3 người trở lên, khung hình phạt áp dụng sẽ là 7-15 năm tù.

Còn luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình) cho biết với nhận định bức tường của nhà máy đổ sập do kết cấu chịu lực không đảm bảo, cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm của các cá nhân trong việc giám sát, thi công, nghiệm thu đối với công trình này.

Nếu đây được xác định là tình huống bất khả kháng, việc bức tường đổ sập là sự kiện bất ngờ, nằm ngoài dự đoán và do yếu tố khách quan gây ra thì các tổ chức, cá nhân này có thể được xem xét miễn trách nhiệm. Ngược lại, nếu xác định nguyên nhân sập tường do lỗi cẩu thả, vô ý của công ty hoặc nhà thầu công trình, ngoài trách nhiệm hình sự, các tổ chức, cá nhân liên quan còn phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự cho các nạn nhân.

Đối với các nạn nhân có sức khỏe bị ảnh hưởng, chi phí bồi thường về vật chất sẽ gồm các khoản quy định tại Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015 như chi phí cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe; thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút của người bị thiệt hại hay phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại...

Đối với những nạn nhân tử vong, chi phí bồi thường bao gồm các khoản như bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm (theo Điều 590 Bộ luật này); chi phí hợp lý cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng hay các thiệt hại khác theo luật định.

Ngoài ra, phía gây thiệt hại còn có trách nhiệm bồi thường tổn thất về tinh thần cho gia đình các nạn nhân có sức khỏe và tính mạng bị xâm phạm. Mức thỏa thuận do các bên thỏa thuận.

Trường hợp không thỏa thuận được, số tiền bồi thường tối đa là 74,5 triệu đồng (trường hợp sức khỏe bị xâm phạm) và 149 triệu đồng (trường hợp tính mạng bị xâm phạm).