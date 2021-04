Ai Cập đòi 392 triệu USD tiền 'tổn thất uy tín' vì vụ tàu Ever Given

Cơ quản Quản lý Kênh đào Suez (SCA) cho biết sẽ công bố kết quả cuộc điều tra sự cố tàu Ever Given mắc cạn vào cuối tuần này. Các bên vẫn đang thương lượng về việc bồi thường.

Theo Reuters, trước đó Chủ tịch SCA Osama Rabie khẳng định nhà chức trách Ai Cập chỉ cho phép tàu Ever Given rời kênh đào Suez sau khi kết thúc cuộc điều tra và nhận đủ tiền bồi thường (khoảng 916 triệu USD ). Ông Rabie nhấn mạnh vụ tàu Ever Given mắc cạn "gây ra những tổn thất lớn", bao gồm phí cầu đường và chi phí giải cứu.

Ông Rabie bày tỏ hi vọng các bên sẽ sớm đạt thỏa thuận bồi thường. Một nguồn tin nội bộ của Reuters tiết lộ nhiều khả năng bảo hiểm sẽ chi trả phần lớn số tiền thiệt hại do vụ mắc cạn gây ra. Luật sư Jai Sharma của hãng Clyde & Co cho biết ông rất ngạc nhiên với việc chính quyền Ai Cập nhanh chóng tính toán đầy đủ số tiền thiệt hại.

Nhiều khả năng chủ tàu - công ty Nhật Bản Shoei Kisen Kaisha - sẽ giao nộp một tài sản đảm bảo cho chính quyền Ai Cập. Khi đó, SCA sẽ cho phép tàu Ever Given rời kênh đào Suez trong khi các bên tiếp tục thương lượng về số tiền bồi thường. "Trong trường hợp này, phía Ai Cập chắc chắn muốn chủ tàu đưa tiền mặt". luật sư Sharma nói.

Tàu Ever Given vẫn chưa được phép rời khỏi kênh đào Suez. Ảnh: Bloomberg.

Ngày 13/4, đại diện Shoei Kisen Kaisha xác nhận SCA đã liên hệ với công ty này để trao đổi về việc bồi thường. UK Club, hãng bảo hiểm bảo vệ và bồi thường (P&I) của tàu Ever Given, cho biết trong tổng số tiền 919 triệu USD , SCA đòi 392 triệu USD tiền "bồi dưỡng cứu hộ" và 392 triệu USD tiền "bù đắp tổn thất uy tín".

"Bất chấp những đòi hỏi có phần vô lý, chủ tàu và công ty bảo hiểm vẫn đang đàm phán đầy thiện ý với SCA", UK Club tuyên bố.

Tàu Ever Given dài 400 m mắc cạn giữa lòng kênh đào Suez hôm 23/3 và được giải cứu thành công vào ngày 29/3. Sự cố làm hơn 400 tàu thuyền không thể di chuyển qua kênh đào Suez, dòng thương mại toàn cầu 10 tỷ USD /ngày bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau khi rời vị trí bị mắc cạn, tàu Ever Given bị SCA cấm rời kênh đào Suez. SCA cho biết đã tháo hộp đen của tàu nhằm xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện tàu Ever Given đang thả neo tại vùng hồ Ismailia.