Ahin khoe dáng nóng bỏng

Nhiều người cố xem 'The Idol' chỉ vì Jennie

Giữa thời điểm "The Idol" đối mặt với loạt chỉ trích, nhiều khán giả vẫn chọn xem bộ phim vì sự xuất hiện của Jennie. Đây là nhận định của The New York Times.