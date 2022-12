Aguero bị chế giễu khi nâng cúp vô địch thế giới cùng tuyển Argentina

"El Kun" đã giải nghệ nhưng vẫn được coi như một thành viên của tuyển quốc gia Argentina. Anh được các cầu thủ và ban huấn luyện mời lên nâng cúp trước sự thích thú của hàng chục nghìn người hâm mộ. Trên MXH, nhiều cổ động viên cho rằng hành động nâng cúp của Aguero là không phù hợp, đồng thời lấy hình ảnh John Terry ăn mừng Champions League 2012 cùng Chelsea dù không chơi trận chung kết để chế nhạo Aguero. Ngay cả cựu đội trưởng "The Blues" cũng đã lên tiếng: "Tôi đã làm điều này trước Aguero rồi nhé".

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019