Agribank lãi kỷ lục

Với gần 9.500 tỷ đồng thu về trong nửa đầu năm nay, lãi trước thuế của Agribank tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước và cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của ngân hàng.

Báo cáo tài chính riêng lẻ giữa niên độ 2021 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank cho biết nhà băng chuyên về cho vay lĩnh vực nông nghiệp này vừa trải qua nửa đầu năm kinh doanh thuận lợi với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm, Agribank thu về tổng cộng 25.973 tỷ đồng thu nhập lãi thuần (lãi cho vay trừ lãi đi vay), cao hơn 29% so với cùng kỳ năm trước. Thay đổi này tương đương với việc ngân hàng thu về nhiều hơn gần 5.900 tỷ đồng tiền lãi trong giai đoạn này.

Cũng trong nửa năm qua, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của Agribank tăng 22%, mang về 2.527 tỷ đồng ; lãi từ hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối tăng 30%, đóng góp 759 tỷ; lãi thuần mua bán chứng khoán đầu tư kỳ trước lỗ 18 tỷ đến kỳ này đã chuyển thành lãi 21 tỷ đồng .

Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động khác nửa năm qua của Agribank ghi nhận mức tăng trưởng lên tới gần 60%, đạt gần 4.300 tỷ đồng .

Nhờ việc tăng trưởng ở hầu hết mảng kinh doanh, ngân hàng có thị phần cho vay nông nghiệp nông thôn lớn nhất trong nước hiện nay ghi nhận tới gần 33.600 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 32% so với nửa đầu năm 2020.

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ BÁN NIÊN CỦA AGRIBANK *: Lợi nhuận hợp nhất Nhãn 2015* 2016* 2017* 2018 2019 2020 2021 LNTT tỷ đồng 820 1682 2742 3796 7793 6772 9464

Trong bối cảnh chi phí hoạt động nửa đầu năm nay sụt giảm (chủ yếu là giảm chi cho nhân viên), dù Agribank phải tăng gấp đôi số chi dự phòng rủi ro tín dụng ( 12.650 tỷ đồng ), ngân hàng này vẫn thu về khoản lãi cao kỷ lục 9.464 tỷ đồng trước thuế.

So với cùng kỳ năm trước, mức lãi trước thuế nửa năm nay của ngân hàng đã tăng 40% và là mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động. Ngoài ra, Agribank cũng xếp thứ 4 trong nhóm các nhà băng có lợi nhuận cao nhất nửa đầu năm.

Lợi nhuận ròng sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp nửa năm qua của ngân hàng mẹ Agribank cũng là 7.573 tỷ đồng , tăng 40%.

Năm nay, ban lãnh đạo Agribank dự kiến mức lợi nhuận trước thuế cả năm vào khoảng 14.560 tỷ đồng , như vậy, sau nửa đầu năm, ngân hàng đã hoàn thành 65% chỉ tiêu cả năm.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của ngân hàng mẹ Agribank đạt hơn 1,621 triệu tỷ đồng , tăng 3,5% so với đầu năm và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu xét riêng trong nhóm ngân mẹ, Agribank hiện là nhà băng có quy mô tổng tài sản lớn nhất thị trường.

AGRIBANK CÓ THỊ PHẦN TÍN DỤNG LỚN THỨ 2 HỆ THỐNG NGÂN HÀNG Nguồn: ACBS Nhãn BIDV Agribank VietinBank Vietcombank Sacombank Khác Thị phần tín dụng % 13.4 13.1 11.2 9.2 4 49.1

Hiện dư nợ cho vay khách hàng của Agribank đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng , tăng 1,6% so với đầu năm. Mức tăng trưởng này thấp hơn so với mặt bằng chung hệ thống (5,47%) và thấp hơn nhiều so với nhóm ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước chi phối (gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV).

Tuy vậy, lãnh đạo Agribank cho biết việc tăng trưởng cho vay thấp nửa đầu năm chủ yếu đến từ đặc thù mùa vụ cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn thường dồn về cuối năm.

Ở chiều huy động vốn, số dư tiền gửi dân cư tại Ngân hàng Nông nghiệp đã tăng 4,2% trong nửa năm qua, đạt 1,46 triệu tỷ đồng .

Tại thời điểm ngày 30/6, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của ngân hàng mẹ Agribank là 1,98%, tăng so với mức 1,78% hồi đầu năm. Tuy nhiên, nhờ việc tăng gấp đôi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong kỳ mà tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ngân hàng đã tăng mạnh lên 130% so với mức xấp xỉ 100% cùng kỳ năm ngoái.