AFP: Đức chấp thuận cung cấp xe tăng cho Ukraine

Đức đồng ý cung cấp xe tăng cho Ukraine, AFP dẫn nguồn tin chính phủ. Diễn biến này thể hiện sự chuyển biến rõ ràng trong chính sách thận trọng về việc hỗ trợ quân sự cho Kyiv.

Berlin sẽ có thông báo chính thức tại cuộc gặp bộ trưởng quốc phòng các nước tại căn cứ không quân Ramstein của Mỹ gần thành phố Frankfurt của Đức vào ngày 26/4, theo AFP.

Cùng ngày, nhật báo Sueddeutsche Zeitung của Đức cũng dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Berlin sẽ cam kết cung cấp hệ thống phòng không Gepard cho Ukraine.

Một công ty Đức hôm 25/4 từng đề xuất được xuất khẩu xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Ảnh: DPA.

40 nước sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh an ninh do Mỹ tổ chức tại Đức vào ngày 26/4 để trao đổi thêm về việc viện trợ vũ khí cho Kyiv, cũng như để đảm bảo an ninh lâu dài của Ukraine sau khi giao tranh chấm dứt.

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cho biết một mục tiêu quan trọng của hội nghị này là để điều phối lượng viện trợ an ninh đang ngày một tăng dành cho Kyiv, bao gồm vũ khí hạng nặng, đạn dược và drone.

Hôm 25/4, phát biểu trước Nghị viện Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết khoảng 15.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh bùng nổ vào ngày 24/2.

Chiến sự Ukraine cũng đã kích hoạt làn sóng viện trợ quân sự từ các nước phương Tây dành cho Kyiv. Nhưng phương Tây thường do dự và không muốn tăng cường viện trợ vì e ngại đụng chạm với Nga - một cường quốc hạt nhân.

Ngày 26/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo rủi ro “nghiêm trọng” nổ ra Thế chiến III và cả NATO. Theo ông, NATO “về bản chất đang thực hiện chiến tranh ủy nhiệm với Nga và đang trang bị vũ khí cho phía được ủy nhiệm”.

Ông Lavrov cũng chỉ trích cách tiếp cận của Kyiv trong tiến trình đàm phán hòa bình đang rơi rụng.