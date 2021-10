AEON Việt Nam đề cao an toàn của nhân viên và khách hàng

Dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, AEON Việt Nam vẫn nỗ lực duy trì tối đa lực lượng lao động, đồng thời đảm bảo chuỗi cung ứng, đưa hàng hóa thiết yếu đến với người dân.

Ngay từ những ngày đầu dịch Covid-19 bùng phát, AEON Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện các kế hoạch phòng, chống dịch. Là một trong các nhà bán lẻ uy tín hàng đầu tại Việt Nam, doanh nghiệp này hướng tới đảm bảo thông suốt hoạt động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân, đồng thời ưu tiên sự an toàn cho đội ngũ lao động.

Ưu tiên sức khỏe và an toàn người lao động

Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Giám đốc Quản trị Chiến lược Nguồn nhân lực, Công ty TNHH AEON Việt Nam, cho biết: “Hàng ngày, đội ngũ nhân viên siêu thị đối mặt với nguy cơ lây nhiễm trực tiếp, cũng như lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình và người thân. Do đó, sức khỏe và sự an toàn của người lao động là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, bà Huệ nhấn mạnh.

Với nỗ lực duy trì tối đa lực lượng lao động trong giai đoạn dịch, doanh nghiệp đã triển khai các biện pháp phòng dịch tại nơi làm việc, hỗ trợ tài chính cũng như chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần cho nhân viên.

Điểm bán hàng lưu động của AEON Việt Nam phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịch.

Biện pháp đầu tiên để tạo ra lá chắn an toàn bảo vệ người lao động là tiêm vaccine sớm và đầy đủ. Doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan chức năng để xúc tiến quá trình tiêm vaccine cho nhân viên.

Đến hiện tại, tất cả nhân sự đi làm của công ty này đã được tiêm vaccine. Trong đó, tại khu vực TP.HCM, toàn bộ nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng ở các siêu thị đều hoàn thành mũi 2 và được cấp thẻ xanh, thực hiện xét nghiệm định kỳ theo quy định trong quá trình làm việc.

Siêu thị chú trọng sự an toàn của nhân viên trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho nhân viên an tâm lao động. Các siêu thị và văn phòng làm việc thực hiện nghiêm ngặt biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Công ty cũng chủ động triển khai chính sách phân chia ca và khu vực làm việc, tạo khoảng cách an toàn và hạn chế người lao động tiếp xúc trực tiếp.

“Các nhân viên tiếp xúc với F0 được hỗ trợ cách ly ở khách sạn, công ty chi trả toàn bộ chi phí liên quan. Ngoài ra, chúng tôi cũng hỗ trợ về thực phẩm, đồ dùng cho nhân viên trong thời gian này”, bà Huệ chia sẻ thêm.

Lãnh đạo AEON chủ động thăm hỏi tình hình người lao động qua các hoạt động thiết thực.

Trong bối cảnh dịch bệnh, nhà bán lẻ này luôn giữ kết nối giữa các cấp thông qua nhiều hình thức như hội họp, đào tạo trực tuyến; thư cảm ơn, thăm hỏi từ lãnh đạo; các phong trào nội bộ … Nhờ đó, công ty duy trì sự liên kết và tương tác trong nội bộ, tạo ra văn hóa làm việc thân thiện, chia sẻ và thấu hiểu.

Doanh nghiệp cũng không cắt giảm lương hay giảm giờ làm của nhân viên, cho thấy nỗ lực lớn của nhà bán lẻ này để đảm bảo đời sống cho người lao động.

Ổn định giá cả, chung tay đẩy lùi dịch bệnh

Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, AEON Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn trong giai đoạn dịch như giảm sút doanh thu. Trong khi đó, chi phí hoạt động lại tăng do cần thường xuyên khử khuẩn địa điểm kinh doanh, xét nghiệm cho người lao động. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp cũng khiến các kế hoạch đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh tạm hoãn.

Tuy vậy, doanh nghiệp vẫn nỗ lực đảm bảo cung ứng hàng hóa đầy đủ và thông suốt, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Trong đó, các mặt hàng thiết yếu được tăng cường dự trữ để đảm bảo nguồn cung và giữ ổn định giá bán.

Hàng hóa, nhu yếu phẩm ở AEON Việt Nam được tăng cường dự trữ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Trong những giai đoạn cao điểm, nhà bán lẻ từ Nhật Bản còn chủ động giảm biên độ lợi nhuận nhiều mặt hàng để giữ ổn định giá cả cho người tiêu dùng, đồng thời chia sẻ bớt gánh nặng chi phí với nhà cung cấp. AEON Việt Nam cũng tiên phong tổ chức mô hình bán hàng lưu động với gần 400 chuyến xe, đưa khoảng 800 tấn hàng hóa đến với người dân trong giai đoạn giãn cách xã hội.

“Chúng tôi nỗ lực thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, chung tay cùng người dân thực hiện mục tiêu kép vừa vượt qua dịch bệnh, vừa phục hồi kinh tế. Đây là cam kết của chúng tôi khi đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, hướng đến tương lai phát triển bền vững”, bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ cho biết.