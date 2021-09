Adriana Lima sau khi rời Victoria's Secret

Một trong những lý do khiến Adriana Lima duy trì công việc người mẫu là để truyền cảm hứng cho phụ nữ theo đuổi đam mê đến cùng.

Theo Just Jared, siêu mẫu Adriana Lima gần đây được bạn trai Andre Lemmers đưa đến tiệc khai trương Bảo tàng The Academy Museum of Motion Pictures tại Los Angeles (Mỹ). Đây là lần thứ hai cặp tình nhân cùng nhau sánh bước lên thảm đỏ.

Trước đó, Lima và Lemmers đã công khai tình cảm ở Liên hoan phim Venice lần thứ 78. Cô còn khen nửa kia trên trang cá nhân: "Người đàn ông điển trai, thông minh và tốt bụng nhất tôi từng gặp".

Adriana Lima và bạn trai ở Bảo tàng The Academy Museum of Motion Pictures (trái) và tại Liên hoan phim Venice lần thứ 78. Ảnh: Getty.

Sau 2 năm tan vỡ với doanh nhân Emir Uyar, chịu đựng vết thương trong chuyện tình cảm, cựu thiên thần nội y đã tìm được bến đỗ hạnh phúc mới.

Quan điểm tình yêu ở tuổi 40

Adriana Lima tròn 40 tuổi hồi tháng 6. Ở độ tuổi này, cô không thể hiện nét cá tính mạnh mẽ và dữ dội như thời trình diễn nội y, thay vào đó là hình ảnh nữ tính, có phần điềm tĩnh và đàn bà.

Eonline cho rằng trải nghiệm sống và yêu đương nồng nhiệt dần thay đổi con người Lima. Cô đã công khai quan hệ tình cảm với 13 người trong hai thập kỷ qua, từng kết hôn với cầu thủ Marko Jaric và có hai con. Nên duyên rồi đổ vỡ, mọi cung bậc cảm xúc trong tình yêu, Lima đều đã nếm trải. Mong muốn của cô giờ đây là được bên cạnh người đàn ông đồng điệu cảm xúc - Andre Lemmers.

Andre Lemmers bằng tuổi bạn gái. Anh là giám đốc sáng tạo và nhà sản xuất điều hành công ty MiLu Entertainment đã hơn 7 năm. Lemmers và Lima biết nhau đã khá lâu bởi họ cùng hoạt động trong môi trường giải trí.

Adriana Lima và Andre Lemmers trong chuyến công tác ở Italy đầu tháng 9. Ảnh: IMG Trend.

Theo Goalcast, nhịp sống hối hả, cuốn Lima vào guồng quay công việc từng khiến siêu mẫu yêu nhanh, sống vội. Nhưng Lima của hiện tại đã biết trân quý mọi khoảnh khắc bên cạnh người mình yêu.

"Một buổi hẹn hò đơn giản cũng giúp tôi giải tỏa hết căng thẳng trong công việc. Đôi khi người ấy làm tôi ngạc nhiên với những bông hoa mà không lý do", người đẹp kể.

Gia đình siêu mẫu hiện sống ở bang Miami, Mỹ. Cô thường dậy sớm tập thể dục, làm thức ăn cho cả nhà, sau đó dành thời gian cho công việc. "Tôi giống những bà mẹ khác, không tụ tập tám chuyện hay gặp gỡ các cô bạn người mẫu dù chúng tôi sống gần nhau. Có những ngày 20h30 phút tôi đã đi ngủ".

Cuộc sống của Lima giờ đây thoải mái hơn nhiều. Cô không còn phải thức khuya, ép mình vào chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và chỉ uống nước trong 24h trước show diễn như cách đây vài năm.

Sự nghiệp sau khi rời Victoria's Secret

Adriana Lima tuyên bố giã từ sàn diễn Victoria's Secret sau show thường niên năm 2018, chính thức khép lại 18 năm làm siêu mẫu nội y. Theo Vogue, người đẹp Brazil giữ kỷ lục trình diễn mở màn nhiều nhất trong lịch sử thương hiệu Mỹ.

Sau khi "đại tỷ" Adriana Lima và Alessandra Ambrosio ngừng gia hạn hợp đồng, Victoria's Secret đã đẩy dàn thiên thần mới lên làm trụ cột. Tuy nhiên, ấn tượng về hai chân dài kỳ cựu vẫn làm lu mờ thế hệ đàn em đến sau này.

Chia sẻ với Entertainment Tonight về chiếc cúp Biểu tượng thời trang ở Lễ trao giải Daily Front Row Fashion LA, Lima bày tỏ xúc động khi biết người hâm mộ vẫn còn rất quan tâm và yêu thương cô.

Tạo hình của Adriana Lima trong buổi chụp ảnh gần đây. Ảnh: @adrianalima.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đứng đây ngày hôm nay. Nhìn lại hành trình đã qua, tôi ngạc nhiên. Tôi không có ý định từ bỏ sàn diễn. Sự nghiệp của tôi vẫn chưa kết thúc", siêu mẫu phát biểu.

Sau thời điểm trả lại đôi cánh thiên thần, Lima đã hợp tác với thương hiệu BCBG Max Azria, xuất hiện trên bìa Vogue Arabia và Vogue Spain. Cô còn đóng TVC quảng cáo của Palms Casino Resort ở Las Vegas.

Một trong những lý do Lima duy trì công việc người mẫu là để truyền cảm hứng cho phụ nữ chăm sóc bản thân và theo đuổi đam mê đến cùng. "Phụ nữ đẹp và tài năng bất kể độ tuổi nào. Tuổi tác không quan trọng", cô chia sẻ trên Fashion Daily.

Bên cạnh catwalk, chụp ảnh quảng cáo, Lima đã tung dòng thời trang hợp tác cùng Puma. Siêu mẫu đặt ra mục tiêu sản xuất trang phục lộng lẫy nhưng vẫn đảm bảo tính ứng dụng cao.

Năm 2020, cô giới thiệu sản phẩm mắt kính Privé Revaux, đồng thời thông báo kế hoạch tung ra dòng nội y, sản phẩm chăm sóc da, giày dép và đồ trang sức. "Tôi cũng muốn được công nhận là một nữ doanh nhân giỏi", Lima nói trên Refinery29.

People đưa tin siêu mẫu Brazil đang trở lại rầm rộ trong các hoạt động thời trang. Mới đây, cô được công bố là một trong những người mẫu chính trong chiến dịch PR cho hãng nội y của Rihanna.