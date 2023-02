Adidas đối diện với khủng hoảng nghiêm trọng

Không chỉ là những vấn đề xoay quanh Yeezy, Adidas đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khác trong năm 2023.

Doanh thu Adidas trong năm 2023 dự kiện sụt giảm mạnh. Ảnh: Bloomberg.

Theo Insider, báo cáo tài chính mới đây của Adidas đã đưa ra một bối cảnh ảm đạm trong tương lai. Thương hiệu sản xuất đồ thể thao đến từ Đức dự kiến doanh thu trong năm 2023 có thể sụt ​​​​giảm sau khi hãng chấm dứt hợp tác với Kanye West.

Adidas dự kiến doanh số bán hàng năm 2023 giảm 1,2 tỷ euro (tương đương 1,28 tỷ USD ). Lợi nhuận của hoạt động kinh doanh có thể giảm tới 500 triệu euro (khoảng 537 triệu USD ) nếu hãng không bán được số giày Yeezy tồn kho.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định rằng Adidas còn đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng còn nghiêm trọng hơn so với các vấn đề mà thương vụ Yeezy gây nên.

Điều gì đã xảy ra với Adidas?

“Sự sụt giảm doanh số không chỉ bắt nguồn từ Yeezy”, nhà phân tích Aneesha Sherman đến từ Bernstein nhận định.

Theo Bernstein, nếu loại trừ mức suy giảm doanh thu 1,2 tỷ USD từ thương hiệu Yeezy, số liệu ước tính trong năm 2023 của Adidas cho thấy tập đoàn này sẽ có doanh số bán hàng giảm 2 tỷ USD trong năm nay.

Rapper Kanye West có tầm ảnh hưởng lớn đối với Adidas. Ảnh: Edward Berthelot.

“Chúng tôi lo ngại các vấn đề về sức khỏe của doanh nghiệp dẫn đến đà suy giảm mạnh, ngay cả sau khi chúng ta loại những bỏ tác động của Yeezy”, bà Sherman chia sẻ. Bên cạnh đó, bà cũng cho rằng những thông tin tiêu cực về tình hình kinh doanh của Adidas sẽ còn xuất hiện trong tương lai.

Adidas trong những năm gần đây phụ thuộc khá nhiều vào các dự án hợp tác cùng những nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng như Bad Bunny, Pharrell Williams, Beyonce... Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng thực sự thành công.

Theo tờ Wall Street Journal, thương hiệu Ivy Park, một dự án hợp tác giữa ca sĩ Beyonce và Adidas, có doanh thu bán hàng giảm 50% trong năm 2022, xuống còn 40 triệu USD , thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng 250 triệu USD của Adidas.

Dòng sản phẩm Yeezy của nam rapper Kanye West, hay còn được biết đến với tên gọi khác là Ye, là một thành công lớn của Adidas. Theo Cowen, thương hiệu này có doanh số bán hàng đạt 1,2 tỷ USD vào năm ngoái, trước khi Adidas chấm dứt hợp với Ye vào tháng 10/2022.

Adidas đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự đột phá tiếp theo Ông Tom Nikic, nhà phân tích cấp cao tại Wedbush Securities

Chồng cũ của siêu mẫu Kim Kardashian đã ký hợp đồng với Adidas vào năm 2013. Ngoài dòng Yeezy nổi tiếng, nam nghệ sĩ còn giúp hãng thúc đẩy hình ảnh những sản phẩm khác bằng cách sử dụng chúng ở nơi công cộng.

“Adidas đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự đột phá tiếp theo”, ông Tom Nikic, nhà phân tích cấp cao tại Wedbush Securities, bình luận.

Những tác động đến toàn ngành

Adidas là thương hiệu đồ thể thao lớn thứ hai trên thế giới. Các cuộc tái thiết của hãng sẽ có tác động đến toàn ngành. Nhiều đối thủ của Adidas đã nhân lúc tập đoàn này suy yếu để chiếm ưu thế trên thị trường.

Nike đã giữ vững vị thế số một trong nhiều thập kỷ. Thương hiệu đối trọng của Adidas đang giành thị phần từ công ty sản xuất đồ thể thao của Đức. Các thương hiệu mới nổi như Hoka One One và On cũng đang cố gắng vượt lên trong lúc Adidas đối diện với khó khăn.

Hàng loạt những đối tác của Adidas cũng sẽ chịu ảnh hưởng, trong đó bao gồm hãng bán lẻ giày Foot Locker. Trước đó, đơn vị này đã có kế hoạch gia tăng lượng sản phẩm của Adidas trong vài năm tới, đặc biệt là khi Nike phải giảm nguồn hàng vì đứt gãy chuỗi cung ứng do đại dịch.

“Nếu doanh thu của Adidas sụt giảm trong năm nay, kế hoạch đa dạng hóa sản phẩm của Foot Locker sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng”, ông Nikic cho biết.

Theo Telsey Advisory Group, những khó khăn của Adidas còn xuất phát từ chi phí quảng cáo và lượng hàng tồn kho lớn, cùng với đó là doanh số bán hàng chậm lại ở Trung Quốc. Tất cả điều đó đã tác động tiêu cực đến Adidas.