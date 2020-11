Adele từ chối hợp đồng quảng cáo ăn kiêng 50 triệu USD

Giọng ca "Hello" được chào mời nhiều hợp đồng quảng cáo hấp dẫn sau khi giảm 45 kg. Tuy nhiên, cô đã từ chối tất cả.

Theo The Sun, nhiều thương hiệu làm đẹp, công ty thực phẩm và kênh truyền hình muốn sử dụng hình ảnh Adele cho các TVC quảng cáo ăn kiêng, tập thể dục. Những đơn vị này đưa ra cát-xê lên đến hơn 50 triệu USD .

Tuy nhiên, giọng ca Someone Like You từ chối tất cả. Cô muốn tập trung toàn bộ công sức cho việc phát hành album ra mắt vào năm sau.

Adele từ chối quay TVC quảng cáo ăn kiêng trị giá hơn 50 triệu USD . Ảnh: Hello Magazine.

"Adele thẳng thừng từ chối hàng loạt hợp đồng, từ quảng cáo ăn kiêng, liên kết với công ty thực phẩm, gói quảng bá phong cách sống thuần chay, sách dạy nấu ăn, video tập thể dục và thậm chí là làm mẫu catwalk", nguồn tin nói.

Báo Anh tiết lộ Adele được tiếp cận liên tục sau 7 lần giảm cân thành công. Tuy nhiên, "họa mi nước Anh" không muốn trở thành bản sao của Kim Kardashian - người phụ nữ kiếm rất nhiều tiền từ vẻ bề ngoài của mình.

Sau khi ly hôn Simon Konecki năm 2019, Adele thay đổi lối sống lành mạnh. Cô bước vào chế độ tập luyện điên cuồng và ăn uống khắc nghiệt để giảm tới 45 kg, từ đầu năm đến nay.

Theo huấn luyện viên Joe Wicks, Adele ăn kiêng dưới 1.000 calories mỗi ngày. Lúc đầu, vì giảm cân quá mức, cô bị tình trạng da dẻ không theo kịp việc giảm cân. Hiện tại, Adele đã có vóc dáng thon gọn.

"Adele cảm thấy không thoải mái nên quyết tâm thay đổi bản thân. Cô ấy chú trọng việc làm sao để luôn khỏe mạnh sau khi giảm cân", một người bạn của nữ ca sĩ chia sẻ.

Sự thay đổi của Adele sau khi giảm 45 kg. Ảnh: Page Six.

Ngoại hình khi mới giảm cân của giọng ca Hello gây lo lắng. Tuy nhiên, cô được nhận xét ngày càng có sức sống hơn. Nữ ca sĩ gây trầm trồ với vẻ ngoài thon gọn và gương mặt sắc sảo khi xuất hiện trong show Saturday Night Live hồi tháng 10.

Câu chuyện thay đổi ngoại hình của Adele trở thành cảm hứng lớn cho chị em phụ nữ. Diễn viên người Australia Rebel Wilson kể cô đã giảm được 20 kg nhờ lấy "họa mi nước Anh" làm động lực.