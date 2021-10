Adele trở lại với bản tình ca về hôn nhân đổ vỡ

Adele tái xuất với sản phẩm âm nhạc mới mang tên “Easy on me”. Đĩa đơn phát hành tại thị trường Việt Nam trên Zing MP3.

Sáng 15/10, sau 6 năm vắng bóng, Adele tái xuất làng nhạc với ca khúc Easy on me. Đây là đĩa đơn mở đường cho album 30, dự kiến ra mắt ngày 19/11. Bài hát phát hành tại thị trường Việt Nam trên Zing MP3.

Easy on me được đích thân Adele sáng tác. Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ tham gia viết nhạc và lời hoàn toàn cho tác phẩm, kể từ ca khúc Hometown glory trình làng năm 2009. Khâu hòa âm phối khí được thực hiện bởi Greg Kurstin - nhà sản xuất đứng sau bản hit Hello của họa mi nước Anh.

Easy on me mang màu sắc trữ tình của dòng nhạc pop ballad, khá tương đồng Someone like you và Hello. Nội dung xoay quanh tâm tư của nữ ca sĩ về cuộc hôn nhân tan vỡ với Simon Konecki.

Nền nhạc đơn giản, sử dụng tiếng piano làm chủ đạo giúp tôn lên giọng ca nội lực, giàu cảm xúc của Adele. Ở đoạn điệp khúc, cô gây ấn tượng với những quãng giả thanh đậm màu trữ tình.

MV kể về cuộc hành trình Adele thu xếp hành lý rời khỏi nhà để khép lại cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nửa đầu là những thước phim đen trắng, gợi nhắc kỷ niệm trong quá khứ. Đến gần cuối, khung cảnh trong MV chuyển sang bừng sáng, tượng trưng cho việc nữ ca sĩ đã sẵn sàng bước qua tổn thương để hướng đến tương lai tích cực hơn.

Zing MP3 đạt thỏa thuận phân phối bản ghi có bản quyền của những nghệ sĩ từ công ty âm nhạc thế giới Sony Music Entertainment tại thị trường Việt Nam. Người dùng có thể tiếp cận kho nhạc bản quyền của Adele, Doja Cat, Beyoncé, Lil Nas X, Harry Styles, The Kid LAROI… trên nền tảng nhạc số này.

Bên cạnh đó, Zing MP3 hợp tác nhiều hãng thu âm lớn trên toàn cầu để phát nhạc quốc tế tại Việt Nam như: Universal Music Group (kho nhạc của Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Eilish, Katy Perry, Lady Gaga, Maroon 5, Justin Bieber, Olivia Rodrigo…), YG Plus (BigBang, BlackPink, iKON, Winner, Treasure…), The Orchard (BTS, Sunmi, Chung Ha, Eric Nam…), The Beggars Group (Radiohead, Bon Iver, Vampire Weekend…), Monstercat (Marshmello, Vicetone, Noisestorm…), Empire, Fluxus Inc, JSJ Corporation…

Zing MP3 là một trong những nền tảng nhạc số hàng đầu Việt Nam, sở hữu trên 85% bản quyền nhạc Việt, trong đó khoảng 80% bản ghi phát hành độc quyền.