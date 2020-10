Adele tham gia show truyền hình sau khi giảm cân

Xuất hiện trong chương trình, giọng ca "Hello" khiến MC và người hâm mộ bất ngờ với hình thể ngày càng thon gọn, gợi cảm.

Ngày 23/10, Daily Mail đưa tin nữ ca sĩ Adele xuất hiện trên chương trình Saturday Night Live (SNL) nổi tiếng của Mỹ. Trong teaser, giọng ca Rolling in the Deep và ca sĩ HER mang khẩu trang giữa mùa dịch bệnh, trò chuyện vui vẻ với MC Kate McKinnon.

Nhiều người mong đợi sự trở lại của ca sĩ người Anh. Khán giả đồn đoán khả năng cô biểu diễn, hát live trong SNL. Nếu có, đây là buổi diễn đầu tiên sau 3 năm Adele tạm nghỉ vì sức khỏe.

Adele ngày càng thanh mảnh, gợi cảm. Ảnh: NBC.

Buổi diễn trực tiếp cuối cùng của Adele là hồi cuối năm 2017. Cô rút khỏi hai buổi diễn tại sân vân động Wembley, London sau khi tuyên bố bị tổn thươg dây thanh quản, kết thúc sớm chuyến lưu diễn.

Trong video giới thiệu chương trình SNL, Adele tiếp tục làm người hâm mộ ngạc nhiên vì hình thể ngày càng thon gọn. Ca sĩ 32 tuổi trang điểm đậm, nhấn vào phần mắt. Trong chiếc áo nhung màu tím, khán giả dễ dàng nhận thấy vòng eo thon gọn của cô.

Kể từ mùa hè năm 2019, Adele bẳt đầu khoe thành quả giảm cân. Dưới phần bình luận của Daily Mail, độc giả cho rằng đây nữ ca sĩ liên tục khiến họ ngạc nhiên vì hình những khoảnh khắc thon gọn, khác hẳn so với ngày xưa.

"Adele ngày càng gợi cảm, cô trang điểm đẹp quá", một người viết. "Adele ngày xưa đáng yêu, giờ lại gợi cảm đến bất ngờ", tài khoản khác bình luận.

Nă 2009, Adele từng xuất hiện trên sóng NBC với ngoại hình mũm mĩm. Sau 12 năm, cô đã lột xác thành phụ nữ trưởng thành, bà mẹ một con gợi cảm và thon gọn. Người hâm mộ mong chờ màn trở lại hoành tráng của Adele.

Adele gây chú ý khi liên tục khoe hình thể thon gọn. Ảnh: Instagram.

So với năm 2019, nữ ca sĩ giảm hơn 45 kg. Để có được vóc dáng như hiện tại, giọng ca Skyfall áp dụng phương pháp Sirtfood Diet, ăn dưới 1.000 calo/ngày.

Giữa tháng 8, khi được người hâm mộ hỏi về việc ra mắt album mới, Adele chia sẻ chưa có kế hoạch cụ thể.

Trước đó, đầu tháng 1, nhiều thông tin cho rằng album phòng thu thứ 4 của nữ ca sĩ ra mắt vào tháng 9. Tuy nhiên, Jonathan Dickins - quản lý của Adele - cho biết album bị hoãn lại do dịch Covid-19.