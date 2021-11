Adele phát hành album '30' tại thị trường Việt Nam trên Zing MP3

"Họa mi nước Anh" chính thức trình làng album "30", được phát hành tại thị trường Việt Nam trên Zing MP3.

Đúng 0h ngày 19/11, Adele chính thức ra mắt album 30 trong sự trông đợi của khán giả toàn thế giới. Album được phát hành tại thị trường Việt Nam trên Zing MP3. Độc giả có thể thưởng thức miễn phí tại đây.

Album lấy cảm hứng từ cuộc ly hôn giữa Adele và chồng cũ Simon Konecki. Xuyên suốt sản phẩm, nữ ca sĩ chiêm nghiệm về cuộc hôn nhân đổ vỡ và gửi gắm tâm sự đến cậu con trai 9 tuổi Angelo Adkins.

Album gồm 12 bài hát, trong đó nhiều bản nhạc có thời lượng dài 5-6 phút. Màu sắc chủ đạo là 3 dòng nhạc pop, jazz, soul. Đặc biệt, "họa mi nước Anh" thử nghiệm nhiều chất liệu âm nhạc mới để đưa vào các ca khúc.

Độc giả có thể thưởng thức miễn phí album 30 của Adele trên Zing MP3.

Mở đầu album là Strangers by nature đậm tính cổ điển. Tiếp nối theo đó là Easy on me mang màu ballad trữ tình với tiếng đệm đàn piano da diết. Xuyên suốt My little love là các đoạn băng ghi lại cuộc trò chuyện giữa Adele và con trai Angelo khi cô trị liệu tâm lý. Sau đó, nhịp điệu album được đẩy nhanh đột ngột với 3 bài hát đậm chất nhạc soul Cry your heart out, Oh my God và Can I get it.

Những bản nhạc ở nửa cuối album phản ánh thế giới nội tâm của giọng ca sinh năm 1988. Woman like me nói về mối quan hệ độc hại với người đàn ông. Hold on chữa lành những tổn thương trong tâm hồn. Love is a game là lời kết luận cuộc sống và tình yêu như một trò chơi.

Zing MP3 đạt thỏa thuận phân phối bản ghi có bản quyền của những nghệ sĩ từ công ty âm nhạc thế giới Sony Music Entertainment tại thị trường Việt Nam. Người dùng có thể tiếp cận kho nhạc bản quyền của Adele, Doja Cat, Beyoncé, Lil Nas X, Harry Styles, The Kid LAROI… trên nền tảng nhạc số này.

Bên cạnh đó, Zing MP3 hợp tác nhiều hãng thu âm lớn trên toàn cầu để phát nhạc quốc tế tại Việt Nam. Kho nhạc Âu Mỹ gồm: Universal Music Group (Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Eilish, Lady Gaga, Justin Bieber, Olivia Rodrigo…), The Beggars Group (Radiohead, Bon Iver, Vampire Weekend…), Monstercat (Marshmello, Vicetone, Noisestorm…), Empire, Fluxus Inc, JSJ Corporation…

Người yêu nhạc Kpop có thể thưởng thức nguồn nhạc của YG Plus (BigBang, BlackPink, iKON, Winner…), The Orchard (BTS, Sunmi, Chung Ha, Eric Nam…), SM Entertainment (EXO, Red Velvet, aespa, Girls’ Generation…), Kakao Entertainment (IU, Mamamoo, Seventeen, Apink…).

Zing MP3 là một trong những nền tảng nhạc số hàng đầu Việt Nam, sở hữu trên 85% bản quyền nhạc Việt, trong đó khoảng 80% bản ghi phát hành độc quyền.