Adele hoàn tất thủ tục ly hôn

“Họa mi nước Anh” và chồng cũ đệ đơn ly hôn vào tháng 4/2019. Mãi đến đầu năm 2020, mọi thủ tục mới chính thức hoàn tất.

Theo Daily Star, Adele và Simon Konecki chính thức ly hôn sau khi hoàn tất các thủ tục vào ngày 15/1. Cả hai đã đạt thỏa thuận về tài sản chung và việc nuôi con thông qua hòa giải.

Giọng ca Someone Like You và chồng cũ có chung cậu con trai 8 tuổi - Angelo. Theo hồ sơ ban đầu, hai bên đều muốn có quyền nuôi con và thăm nom Angelo. Đến tháng 3/2020, họ ký một bản thỏa thuận bảo mật về các thông tin.

Adele và Simon Konecki chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn. Ảnh: Alive.

Đến ngày 15/1, Adele và Konecki hoàn tất các thỏa thuận và chính thức không còn là vợ chồng. Do đã ký cam kết bảo mật, nguồn tin của Us Weekly không chia sẻ thêm.

Adele và Simon Konecki công khai hẹn hò từ tháng 1/2012. Họ kết hôn vào tháng 5/2018. Song, đến tháng 4/2019, “họa mi nước Anh” đệ đơn ly hôn bởi những khác biệt không thể hòa giải.

Mọi thỏa thuận giữa Adele và chồng cũ đều bảo mật. Ảnh: TMZ.

Chia sẻ với Us Weekly vào thời điểm đó, một nguồn tin cho hay: “Mối quan hệ của họ phát triển không suôn sẻ, bởi hai người giống như bạn bè”. Còn đại diện của Adele từng chia sẻ: “Họ cam kết cùng nhau nuôi dạy con trai, để Angelo đón nhận đầy đủ tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ”.

Kể từ khi chia tay, Adele đã giảm 45 kg sau khi thực hiện chế độ ăn kiêng và tập thể dục gắt gao. Sự thay đổi ngoại hình của cô khiến người hâm mộ bất ngờ.

Từng có tin đồn cho rằng cô đang hẹn hò với Skepta - rapper người Anh. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã nhanh chóng phủ nhận thông tin kể trên.