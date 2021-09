Sự vắng mặt của ca sĩ Adele tại sự kiện thời trang Met Gala 2021 khiến người hâm mộ thắc mắc.

Ngày 18/9, trang Daily Mail đăng tải hình ảnh Adele hẹn hò bạn trai Rich Paul vào buổi tối diễn ra sự kiện Met Gala (14/9). Cặp sao có mặt tại một nhà hàng burger. Giọng ca Rolling in the Deep mặc trang phục đơn giản, đeo khẩu trang.

Khi những bức ảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội, khán giả cho rằng Adele giành sự ưu tiên cho bạn trai. Theo người hâm mộ, đây chính là một trong những lý do nữ ca sĩ không tham gia sự kiện Met Gala 2021, được tổ chức tại Metropolitan Museum of Art (New York).

Adele đi cùng bạn trai Rich Paul. Ảnh: @colynelliot.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng việc Adele vắng mặt ở sự kiện thời trang lớn nhất năm là điều bình thường. Bởi "họa mi nước Anh" được biết đến là một trong những ngôi sao chưa từng xuất hiện trên thảm đỏ Met Gala trước đây.

Adele và Rich Paul được cánh săn ảnh bắt gặp đi cùng nhau lần đầu vào tháng 7. Hai người đi xem trận chung kết giải bóng rổ NBA diễn ra ở Phoenix, Arizona. Theo nguồn tin từ People, chuyện tình cảm của Adele và bạn trai mới ở mức bình thường, chưa quá nghiêm túc.

Hình ảnh cặp sao bên nhau vào đầu tháng 9. Ảnh: REX.

"Họ đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Hai người lại có bạn chung. Điều đó thật tuyệt. Adele thoải mái hơn, không còn kín tiếng như thời kết hôn. Cô ấy đang tận hưởng cuộc sống" - nguồn tin cho hay.

Rich Paul là quản lý của một số ngôi sao bóng rổ nổi tiếng như LeBron James, Anthony Davis, Ben Simmons và John Wall. Năm 2020, anh có mặt trong danh sách top 10 quản lý quyền lực nhất lĩnh vực thể thao, do Forbes bình chọn. Rich Paul có khối tài sản ước tính khoảng 46 triệu USD .

Hiện, Adele và Rich Paul đều chưa lên tiếng khẳng định mối quan hệ. Vào tháng 3, Adele ly hôn Simon Konecki. Sau khi chia tay, họ cùng chăm sóc con trai 8 tuổi.