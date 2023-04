Adam Warlock có xuất thân đặc biệt và là một trong những siêu anh hùng mạnh nhất trong vũ trụ Marvel Comics.

Adam Warlock. Ảnh: CBR.

Vũ trụ trong thế giới Marvel Comics là “ngôi nhà” của vô số sinh vật hùng mạnh, từ các cường giả Celestial như Eternity và The Living Tribunal cho đến các thực thể bá đạo như Thanos và Silver Surfer cùng nhiều nhân vật phản diện khác có dã tâm gây hại cho thiên hà.

Rất may, Guardians of the Galaxy luôn có mặt kịp thời để ngăn chặn những âm mưu hắc ám đó. Theo biến động của lịch sử, các bộ truyện về Guardians of the Galaxy đôi lúc vẫn có những thay đổi về mặt thành viên. Và một trong những nhân tố mạnh nhất vũ trụ Marvel từng tham gia Vệ binh ngân hà là Adam Warlock.

Ban đầu, Adam Warlock được tạo ra trong Fantastic Four #66-67 (của Stan Lee và Jack Kirby) và được mô tả là sự tiến hóa lý tưởng của nhân loại có tên là "Him". Tiềm năng hướng thiện của Warlock lớn đến mức anh ấy ngay lập tức phản lại những người tạo ra mình và bỏ trốn khi biết họ muốn sử dụng mình cho mục đích xấu.

Trong khoảng thời gian mới được tạo ra, anh ấy từng có xung đột lớn với Thor bởi những hành động thiên về bản năng và thiếu kỹ năng tương tác xã hội. Về sau, siêu anh hùng này đã lấy tên là Adam Warlock khi tìm ra hướng đi đúng đắn, tốt hơn. Đây cũng là lúc anh ấy có được sức mạnh của viên đá vô cực Soul Gem.

Adam Warlock mạnh như thế nào?

Adam Warlock không ngần ngại khi phải đối đầu với Thanos.

Sức mạnh và khả năng của Adam Warlock rất độc đáo. Anh ấy được nhóm Enclave tạo ra với mục đích thao túng được một cá thể hoàn hảo nhất. Vì vậy, Adam sở hữu nhiều năng lực đáng mơ ước như siêu sức mạnh, siêu thể chất, siêu tốc độ, khả năng bay lượn… Đặc biệt, Adam Warlock có thể hấp thu và giải phóng năng lượng vũ trụ, từ đó tạo ra các đòn tấn công siêu mạnh mẽ.

Khía cạnh phòng ngự của Adam còn đáng nể hơn khi nhân vật này sở hữu một chiếc kén tái sinh, có khả năng tự chữa lành mọi vết thương cơ thể gặp phải. Trong quá khứ, Thanos: Infinity Abyss #2 (của Jim Starlin) từng giới thiệu đến độc giả cuộc đụng độ nảy lửa giữa Adam Warlock và một bản sao có sức mạnh tương đương với Thanos không hề rơi vào thế hạ phong.

Cuối cùng là viên đá vô cực Soul Gem (do ác nhân High Evolutionary tặng) - thứ đã trao cho Adam sức mạnh to lớn về linh hồn. Thậm chí, nhờ sự kết nối chặt chẽ với Soul Gem, Adam có thể kháng lại những ảnh hưởng không tốt của Mind Gem. Thực tế, mối liên kết giữa siêu anh hùng này và viên đá vô cực giúp cho anh ấy có được nhiều khả năng đặc biệt như thần giao cách cảm, thao túng năng lượng, ma thuật lượng tử và bùa chú.

Những khả năng này đã cho phép Warlock chiến đấu sòng phẳng với Titan Điên Thanos một lần nữa trong loạt truyện Infinity Gauntlet (của Jim Starlin và George Pérez) và ác nhân Mephisto trong Infinity Finale (của Jim Starlin và Ron Lim). Rõ ràng, với tất cả năng lực của mình, Adam Warlock là một trong những thực thể mạnh nhất trong vũ trụ Marvel Comics.

Adam từng là thủ lĩnh của nhóm bảo vệ các viên đá vô cực - Infinity Watch.

Mặc dù cấp độ sức mạnh của Adam Warlock có thể vượt xa những thành viên khác trong Guardians of the Galaxy, sự cống hiến anh ấy ở nhiều khía cạnh đã chứng minh được giá trị bản thân lớn hơn nhiều so với sức chiến đấu thuần túy.

Ví dụ điển hình có thể kể đến là việc thành lập nhóm Infinity Watch gồm những cá nhân kiệt xuất có đầy đủ năng lực để nhận nhiệm vụ bảo vệ các viên đá vô cực. Điều này cho thấy, Adam Warlock không chỉ sở hữu sức mạnh vượt trội mà còn có tầm nhìn xa cũng như tư duy chiến thuật để lên kế hoạch bảo vệ vũ trụ.