Adam Sandler và Drew Barrymore là bạn diễn ăn ý nhất mọi thời đại

Cặp diễn viên từng hóa thân ăn ý trong các phim hài “The Wedding Singer”, “50 First Dates”, “Blended” và đang lên ý tưởng cho phim chung thứ tư.

Ngày 6/12, tại lễ trao giải MTV Movies & TV Awards 2020: Greatest of All Time, Adam Sandler và Drew Barrymore được vinh danh tại hạng mục GOAT Dynamic Duo (Bạn diễn ăn ý nhất mọi thời đại). Trên màn ảnh, họ là bạn diễn trong các tác phẩm hài, tình cảm The Wedding Singer (1998), 50 First Dates (2004) và Blended (2014).

Drew Barrymore và Adam Sandler trong sự kiện trao giải trực tuyến của MTV. Ảnh: MTV.

Trong màn phát biểu nhận giải qua hình thức trực tuyến, Barrymore và Sandler đã có màn trao đổi ngắn. “Thật vui khi được làm phim với anh trong suốt ba thập kỷ qua”, Barrymore nói.

“Ừ. Drew này, giờ đang làm năm 2020. Em hiểu điều này nghĩa là gì chứ?”, Sandler đáp. Nữ diễn viên hỏi lại thế nghĩa là mọi thứ đều tệ đúng không.

“Đúng vậy. Nhưng đó cũng có nghĩa một thập kỷ mới đã bắt đầu. Nên mình phải làm thêm một phim với nhau thôi”, Sandler giải thích.

Ý tưởng của danh hài được người bạn diễn lâu năm hưởng ứng: “Đúng. Hãy xem chúng ta sẽ tìm được ý tưởng mới mẻ nào trong mười năm tới nhé. Đó sẽ phải là một tác phẩm đặc biệt”.

50 First Dates là phim hài được biết đến rộng rãi trong chùm tác phẩm mà Adam Sandler và Drew Barrymore diễn chung. Bộ phim từng được nhắc tới hồi tháng 9 trong một số của chương trình đối thoại The Drew Barrymore Show có sự tham gia của khách mời Adam Sandler.

Sandler vào vai Henry. Anh chàng trúng tiếng sét ái tình với Lucy (Drew Barrymore) - cô gái không thể nhớ bất cứ điều gì xảy ra ngày hôm trước do di chứng của một vụ tai nạn giao thông. Henry tỏ tình với Lucy mỗi buổi sáng bằng cuốn video mình tự cắt dựng, tóm tắt cho cô hành trình hạnh phúc mà cả hai đã trải qua.

Drew Barrymore và Adam Sandler tái hiện lại chi tiết ngọt ngào trong 50 First Dates. Ảnh: The Drew Barrymore Show.

Trong The Drew Barrymore Show, sau màn tái hiện cảnh phim liên quan đến cuộn băng video vô giá trong 50 First Dates, Sandler nhắn gửi bạn diễn: “Em sẽ còn khiến mọi người hạnh phúc, mỗi ngày, trong từng khoảnh khắc, trong mỗi phút giây họ nhìn thấy em. Em chính là một phép màu. Cả thế giới cảm nhận được điều ấy, và anh may mắn được là người bạn thân thiết của em”.

Drew Barrymore mỉm cười và đáp lại: “Em không nghĩ mình có đủ nghị lực để thực hiện bất cứ điều gì mà không có anh, Adam ạ. Thế nên, cảm ơn anh, yêu anh nhiều”.

MTV Movies & TV Awards 2020: Greatest of All Time 2020 cũng vinh danh nghệ sĩ và tác phẩm ở nhiều hạng mục. Nam diễn viên Kevin Bacon được trao giải GOAT Dance Your A** Off (Vũ đạo trên phim ấn tượng nhất mọi thời đại) với vai Ren McCormack trong Footloose (1984).

Danh hài Kevin Hart được trao giải GOAT: Comedy Giant (Cây hài của mọi thời đại), diễn viên Jamie Lee Curtis trở thành nữ hoàng kinh dị với giải GOAT Scream Queen trong khi màn “khóa môi” của Sarah Michelle Gellar và Selma Blair trong Cruel Intentions (1999) được công nhận là huyền thoại với giải GOAT Legendary Lip Lock.

Vụ chia tay giữa Jason Segel và Kristen Bell trong Forgetting Sarah Marshall được trao giải GOAT Heartbreaking Break-Up (Vụ chia tay đau đớn nhất màn ảnh).

Bên cạnh giải GOAT She-Ro cho Gal Gadot, MTV Movies & TV Awards 2020 đã công bố một đoạn phim ngắn chứa các tình tiết mới của Wonder Woman 1984. Ảnh: WB.

Trong thế giới siêu anh hùng, Gal Gadot nhận giải GOAT She-Ro cho các lần hóa thân thành Wonder Woman. Chadwick Boseman được vinh danh anh hùng của mọi thời đại ở hạng mục GOAT Hero for the Ages.

Cuối cùng, nam diễn viên William Zabka thắng giải GOAT Zero to Hero (Tay trắng làm nên) với vai phản diện Johnny Lawrence trong The Karate Kid (1984) và nhân vật chính phức tạp trong series truyền hình Cobra Kai.