Adam Sandler muốn xây dựng vũ trụ điện ảnh

Danh hài Adam Sandler muốn quy tụ các nhân vật tiêu biểu từ những bộ phim từng tham gia vào “Sandlerverse”.

MovieWeb đưa tin bộ phim mới nhất của Adam Sandler phát hành trên nền tảng Netflix - Hubie Halloween - ẩn chứa nhiều chi tiết liên hệ với những tác phẩm nam diễn viên từng góp mặt trong thập niên 1990.

Trong một bài phỏng vấn với Yahoo!, Sandler tỏ ra khá cởi mở với ý tưởng vũ trụ điện ảnh hài hước Sandlerverse quy tụ dàn nhân vật xuất hiện trong các bộ phim trước đây của mình.

“Tôi thích ý tưởng đó và cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nếu một ngày nó xảy ra. Có thể đâu đó trong tương lai 35 năm sau chẳng hạn. Chúng ta nên làm quen từ bây giờ là vừa”, nam diễn viên hài hước chia sẻ.

Adam Sandler và Julie Bowen trong Hubie Halloween. Ảnh: Netflix.

Trong Hubie Halloween, Adam Sandler vào vai Hubie Dubois, ông chủ nhà hàng với thói quen tuần tra mọi ngóc ngách trong thị trấn mỗi dịp Halloween để đảm bảo cư dân nơi đây ăn chơi điều độ.

Tuy nhiên, mùa Halloween năm nay, Hubie phát giác một sự việc ma quái, nghiêm trọng hơn những vụ cư dân tiệc tùng quá chén. Đó là cuộc xâm lăng của những con quái vật thực sự với âm mưu gây hỗn loạn.

Julie Bowen vào vai cô bạn gái Violet Valentine của Hubie, với tên viết tắt V.V. gợi nhớ tới danh sách những người tình màn ảnh của Sandler gồm Veronica Vaughn (Billy Madison), Virginia Venit (Happy Gilmore), Vicki Vallencourt (The Waterboy) và Valerie Veran (Little Nicky).

Trong Hubie Halloween, gã đầu gấu tóc đỏ chuyên đi bắt nạt kẻ yếu được đặt tên Andy O’Doyle rõ ràng có quan hệ với đám bất hảo O’Doyle trong Billy Madison. Nhân vật do Ben Stiller thủ vai trong phim cũng có liên hệ mật thiết với vai diễn anh từng thủ vai trong Happy Gilmore.

Sandler đã ký hợp đồng thực hiện 6 tựa phim cho Netflix. Hubie Halloween là tác phẩm cuối cùng trong chùm tác phẩm này. Nhiều nguồn tin cho hay bản hợp đồng đã được kéo dài thời hạn với bốn tựa phim mới.

Netflix hăng hái trong việc xây dựng các thương hiệu điện ảnh nhiều phần nhằm cạnh tranh với các đối thủ tại Hollywood. Một vài nhà điều hành chắc chắn sẽ hài lòng với ý tưởng một bộ phim kiểu “vũ trụ nhân vật Adam Sandler” có các nhân vật từ Billy Madison, Happy Gilmore, Bobby Boucher, Little Nicky, You Don’t Mess with the Zohan và Hubie Halloween cùng tụ họp trong một sứ mệnh giải cứu thế giới.