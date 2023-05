ACV lãi hơn 1.600 tỷ đồng trong quý I

Tại thời điểm cuối quý I, ACV đang có khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi trị giá hơn 31.100 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã: ACV) ghi nhận doanh thu đạt 4.728 tỷ đồng , tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán của ACV tăng 23%, thấp hơn mức tăng của doanh thu thuần nên công ty lãi gộp 2.939 tỷ đồng . Biên lãi gộp trong kỳ đạt 62,2% trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ là 31,1%.

Doanh thu hoạt động tài chính của ACV đạt 416 tỷ đồng , giảm hơn 200 tỷ đồng so với quý I năm ngoái do không phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá. Tuy nhiên, khoản chi phí tài chính tăng đột biến từ 21 tỷ lên 793 tỷ đồng do phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá.

Chi phí bán hàng cũng tăng 2,3 lần. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1,4 lần do tăng trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Sau khi trừ đi các chi phí, ACV ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.031 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế đạt 1.636 tỷ đồng , tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế của ACV Nguồn: Tổng hợp BCTC doanh nghiệp. Nhãn I/2020 II/2020 III/2020 IV/2020 I/2021 II/2021 III/2021 IV/2021 I/2022 II/2022 III/2022 IV/2022 I/2023

Tỷ đồng 1584 -354 141 348 864 510 -855 329 874 2597 2396 1283 1636

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của công ty đạt 59.986 tỷ đồng , giảm nhẹ so với con số đầu năm. Các khoản nợ giảm xuống 14.905 tỷ đồng trong khi vốn chủ sở hữu tăng lên 45.081 tỷ đồng , giúp tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu đạt 33%, giảm 4% so với đầu năm.

Năm 2023, ACV đặt kế hoạch doanh thu 18.414 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 8.448 tỷ đồng . Doanh nghiệp xác định đây là năm bản lề trong triển khai các dự án trọng điểm khi bắt đầu chuyển sang giai đoạn thi công đồng loạt. Công ty tập trung khởi công đồng bộ phần thân nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, đường lăn dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đồng thời, đơn vị đặt kế hoạch hoàn thành toàn bộ phần móng cọc, sàn đáy tầng hầm nhà ga trong quý I để khởi công phần thân nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hoàn thành xây dựng hạng mục đường cất hạ cánh Cảng hàng không Điện Biên vào quý IV và khởi công dự án mở rộng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài...

Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) nhận định xét về dài hạn, ACV là một trong những đơn vị được hưởng lợi mạnh mẽ nhất từ xu thế tăng trưởng của ngành hàng không Việt Nam và tiềm năng từ dự án sân bay Long Thànhi.

Tuy nhiên, trong ngắn và trung hạn, triển vọng tăng trưởng của ngành hàng không chịu sự phụ thuộc tương đối lớn vào tiềm năng hồi phục của các đường bay quốc tế, đặc biệt là với thị trường Trung Quốc hiện còn gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, đơn vị này cho rằng áp lực gia tăng chi phí lãi vay và doanh thu tài chính sụt giảm nhằm đáp ứng nhu cầu thu xếp nguồn vốn phục vụ cho 2 dự án sân bay Long Thành và nhà ga T3 Tân Sơn Nhất có thể ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp và gây áp lực lên biên lợi nhuận của ACV trong năm 2023.