Acecook mang mì Hảo Hảo đi kiểm nghiệm và nói không có Ethylene Oxide

Acecook lý giải việc Ireland thu hồi mì Hảo Hảo có thể là do sự hiện diện của một lượng rất nhỏ 2-chloroetanol, chứ không phải chất Ethylene Oxide.

Ngày 12/9, Công ty cổ phần Acecook Việt Nam tiếp tục thông báo khằng định mì Hảo Hảo tôm chua cay tại Việt Nam sau khi đem sản phẩm đi kiểm nghiệm tại Trung tâm phân tích Eurofins.

Eurofins là tập đoàn khoa học trong lĩnh vực thử nghiệm thực phẩm, vận hành hơn 900 phòng thí nghiệm trên thế giới.

Cụ thể, ngay sau khi nhận được thông tin liên quan đến hai lô sản phẩm xuất khẩu của công ty là miến Good, hương vị sườn heo, loại 56 gram, ngày sản xuất 10/5 và mì Hảo Hảo, hương vị tôm chua cay, loại 77 gram, ngày sản xuất 24/3 bị thu hồi tại Liên minh châu Âu (EU), công ty đã khẩn trương tiến hành rà soát toàn bộ quy trình sản xuất, gửi đi kiểm nghiệm một số sản phẩm xuất khẩu và nội địa tại Trung tâm phân tích Eurofins.

Đại diện Acecook cho biết theo kết quả thử nghiệm của Trung tâm phân tích Eurofins thì sản phẩm Hảo Hảo tôm chua cay nội địa không có chất Ethylene Oxide (EO) và có sự hiện diện của một lượng rất nhỏ 2-chloroetanol (2- CE) với hàm lượng 1,17 ppm.

Đồng thời, hàm lượng 2- CE này có giá trị thấp hơn rất nhiều lần so với tiêu chuẩn của Mỹ (940 ppm), Canada (940 ppm) và một số quốc gia khác.

Hai sản phẩm xuất khẩu bị cơ quan quản lý Ireland thu hồi. Ảnh: FSAI.

"Với kết quả này, Acecook Việt Nam khẳng định sản phẩm Hảo Hảo tôm chua cay nội địa có chất lượng đảm bảo và hoàn toàn tuân thủ đúng quy định pháp luật Việt Nam", đại diện Acecook nhấn mạnh.

Lý do sản phẩm xuất khẩu của Acecook bị thu hồi tại EU, đại diện công ty cho biết do có sự hiện diện của chất 2-CE. "Do quy định có tính đặc thù riêng của Liên Minh Châu Âu (EU) về cách tính hàm lượng của EO là giá trị gộp của cả EO và 2-CE, nên sự có mặt của chất 2-CE được EU nhận định là không phù hợp với quy định của họ", đại diện Acecook lý giải.

Cũng vì điều này nên 2 lô sản phẩm: Miến Good, hương vị sườn heo, loại 56 gram, ngày sản xuất 10/5 và Mì Hảo Hảo, hương vị tôm chua cay, loại 77 gram, ngày sản xuất 24/3, bị thu hồi tại EU.

Về việc chất 2-CE xuất hiện trong 2 sản phẩm, Acecook cho biết theo bước đầu xác minh đã có nhà cung cấp sử dụng EO để khử khuẩn trong một số nguyên liệu. "Bên cạnh đó, kết quả phân tích nguyên liệu của nhà cung cấp cũng phát hiện sự hiện diện của một ít 2-CE, do vậy, chúng tôi cho rằng có thể đây là một nguyên nhân dẫn đến việc EU nhận định là sản phẩm của chúng tôi không phù hợp với quy định của họ", đại diện công ty cho biết.

Acecook cho biết cần thêm thời gian để xác minh đầy đủ, nghiên cứu triệt để nhằm làm rõ nguyên nhân và sẽ tiếp tục cập nhập trên website chính thức của Công ty Acecook Việt Nam khi có thông tin thêm. Trong thời gian này, trước mắt, Acecook sẽ quyết định tạm ngưng xuất khẩu cho thị trường EU.

Trước đó, ngày 3/9, Vụ Khoa học và Công nghệ cho biết hiện nay, Việt Nam chưa ban hành quy định cho phép, cấm sử dụng Ethylene Oxide trong sản xuất nông nghiệp hay giới hạn dư lượng Ethylene Oxide trong thực phẩm.

Ngày 6/9, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng cho biết Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã có báo cáo khẳng định Acecook và Thiên Hương đang tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết Bộ cần thêm nhiều thời gian để thu hồi sản phẩm, kiểm tra, phối hợp với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan để kiểm tra việc sản xuất các sản phẩm. “Bản thân doanh nghiệp và Bộ Công Thương cũng đang cùng các cơ quan chức trách để kiểm tra và xác minh rõ để xem nó xuất phát từ đâu?”, vị lãnh đạo chia sẻ.