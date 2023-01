Ác nữ 'The Glory' mặc bra táo bạo

The Glory là bộ phim khắc họa tâm hồn và nỗi đau của Moon Dong Eun - người phụ nữ từng bị bạo lực học đường, thậm chí muốn từ bỏ mạng sống. Sau đó, cô lên hoạch trả thù những người từng hủy hoại cô. Trước The Glory, Lim Ji Yeon được mệnh danh là nữ hoàng phim nóng 9X. Lý do là ngôi sao sinh năm 1990 ra mắt qua bộ phim 19+ Obsessed đóng cùng tài tử Song Seung Hun. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong bộ phim táo bạo không kém là The Treacherous (tựa Việt: Vương triều dục vọng).