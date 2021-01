Ác nữ phim 'Penthouse' mặc áo 470 USD giống Son Ye Jin

Trong khi đó, mỹ nhân họ Son từng gây thương nhớ cho fan với tạo hình thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng. Cô mặc thêm áo blouse voan tông hồng, có phần cổ thắt nơ to giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng. Thay vì chọn váy, cô phối cùng quần jeans đen tạo nét cứng cỏi, phù hợp với vai trò người thừa kế tập đoàn. Ảnh: Crash Landing On You.