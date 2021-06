Ác nữ mới trong ‘She-Hulk’ của Marvel

Nữ diễn viên Jameela Jamil sẽ gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel với vai phản diện Titania tromg “She-Hulk”.

The Hollywood Reporter đưa tin Jameela Jamil, nữ diễn viên nổi tiếng với series The Good Place (NBC), đã được Marvel Studios nhắm cho vai phản diện trong series She-Hulk. Cô sẽ vào vai Titania - ác nữ nhiều lần đối đầu với siêu anh hùng She-Hulk trong truyện tranh của Marvel Comics.

Jameela Jamil là nữ diễn viên, người dẫn chương trình phát thanh, người mẫu, nhà văn và nhà hoạt động người Anh. Ảnh: Getty Images.

Trước đó, đại diện Marvel Studios xác nhận nữ diễn viên Tatiana Maslany sẽ đảm nhận vai chính Jennifer Walters, nữ luật sư kiêm em họ của Bruce Banner (Mark Ruffalo), trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Walters có sức mạnh của Hulk sau khi được Banner truyền máu.

Tập mở màn của series She-Hulk do nữ đạo diễn Kat Corio thực hiện. Đảm nhận vai trò biên kịch chính là Jessica Gao từ thương hiệu Rick & Morty. Series sẽ có sự xuất hiện của Mark Ruffalo trong vai Bruce Banner/Hulk. Nam diễn viên Tim Roth, từng thủ vai phản diện trong The Incredible Hulk (2008) cũng góp mặt trong tác phẩm.

Titania xuất hiện lần đầu tiên trong vũ trụ siêu anh hùng Marvel vào năm 1984, do Jim Shooter và họa sĩ Mike Zeck sáng tạo. Cô hấp thụ được siêu sức mạnh sau khi bị đưa lên hành tinh nơi diễn ra trận đấu loại sinh tồn giữa các siêu anh hùng và đại ác nhân trong truyện tranh Marvel.

She-Hulk được kỳ vọng lên sóng Disney+ trong năm 2022, nối tiếp chùm phim truyền hình do Marvel Studios sản xuất gồm Wanda Vision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Ms. Marvel, Hawkeye và What If…?