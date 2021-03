Ác nữ mới trên màn ảnh

Sau thành công của Tazza: One Eyed Jack, nữ diễn viên họ Choi tiếp tục được lựa chọn vào vai phản diện trong bộ phim truyền hình cổ trang River Where the Moon Rises. Trong phim, cô đảm nhận vai Hae Mo Young - người muốn nắm quyền kiểm soát Goguryeo và giành được trái tim của tướng quân Go Geon do nam diễn viên Lee Ji Hoon thủ vai.