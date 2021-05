'Ác nữ' Kim So Yeon cảm ơn chồng khi thắng giải Baeksang

Kim So Yeon cảm ơn ông xã Lee Sang Woo và ê-kíp thực hiện phim "Penthouse" khi chiến thắng giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc của Baeksang.

Tại giải thưởng nghệ thuật Baeksang năm 2021 được tổ chức tại Gyeonggi-do ngày 13/5, “ác nữ” Kim So Yeon chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhờ vai diễn trong Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu. Kim So Yeon đã khóc khi cảm ơn biên kịch Kim Soon Ok và đạo diễn Joo Dong Min.

"Tôi đang quay Penthouse phần 3. Tôi đã cố gắng để hoàn thành vai diễn Cheon Seo Jin và luôn được ê-kíp Penthouse hỗ trợ. Cảm ơn tất cả thành viên trong ê-kíp và người hâm mộ. Đặc biệt, tôi muốn dành vinh quang to lớn này cho Lee Sang Woo và gia đình yêu quý của tôi. Họ đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh”, nữ diễn viên xúc động chia sẻ khi nhận giải.

Kim So Yeon trên thảm đỏ Baeksang.

Kim So Yeon nhận giải “thị hậu” sau khi vượt qua những ứng cử viên nặng ký như Kim So Hyun (River Where Moon Rises), Seo Ye Ji (It's Okay to Not Be Okay), Shin Hye Sun (Mr.Queen) và Uhm Ji Won (Birthcare Center).

Ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc, người chiến thắng là Shin Ha Kyun với vai diễn trong phim Beyond Evil - Vượt ra tội ác. Đối thủ cạnh tranh với nam diễn viên trong hạng mục này là Kim Soo Hyun (It's Okay to Not Be Okay), Song Joong Ki (Vincenzo), Uhm Ki Joon (Penthouse) và Lee Joon Ki (Flower of Evil).

Nam diễn viên phát biểu khi nhận giải thưởng: "Tôi cảm thấy may mắn khi đứng ở vị trí này. Tôi rất vui và hạnh phúc khi vẫn có thể diễn xuất, đồng thời được đứng ở một nơi có nhiều người quan tâm và yêu mến như vậy”.

“Tôi luôn lo sợ và hồi hộp nhưng cũng cố gắng với lòng dũng cảm. Tôi sẽ cố gắng tạo ra những vai diễn thú vị hơn", Shin Ha Kyun tiếp tục. Nam diễn viên cũng bày tỏ lòng biết ơn tới bạn diễn Yeo Jin Goo.

Giải Daesang - hạng mục danh giá nhất trong các lễ trao giải Hàn Quốc - thuộc về đạo diễn Lee Joon Ik (mảng phim ảnh) và MC quốc dân Yoo Jae Suk (show tạp kỹ).

Ở mảng truyền hình, Beyond Evil thắng đậm với chiến thắng ở 4 hạng mục là Phim hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc và Kịch bản hay nhất.

Yoo Ah In và Yoo Jae Suk được vinh danh.

Tại lễ trao giải năm nay, Shin Dong Yeop và Suzy đảm nhận vị trí MC. Đây là năm thứ 6 liên tiếp, Suzy dẫn dắt lễ trao giải. Sự kiện không có khán giả tham gia vì ảnh hưởng của Covid-19.

Baeksang là lễ trao giải hàng đầu tại Hàn Quốc. Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1965. Lễ trao giải luôn quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng và vinh danh những tập thể, cá nhân có đóng góp trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, sân khấu.