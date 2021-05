Ác nhân trong ‘Eternals’ sẽ nguy hiểm hơn Thanos?

Sau khi Thanos bị đánh bại, Trái Đất tiếp tục bị đe dọa bởi nhiều kẻ ác hùng mạnh đến từ vũ trụ.

ScreenRant đưa tin trailer đầu tiên của Eternals đã bóng gió về một mối đe dọa nguy hiểm và hùng mạnh hơn Thanos đang hướng tới Trái Đất.

Trong trailer, hàng nghìn năm lịch sử của nhóm thực thể vũ trụ hùng mạnh Eternals giữa loài người đã được tóm tắt ngắn gọn qua lời tự sự: “Chúng ta đã trông chừng và dẫn dắt. Chúng ta giúp con người phát triển và chứng kiến họ tạo ra những kỳ quan. Trong chừng ấy năm, chúng ta chưa từng can thiệp, cho tới lúc này”.

Trailer Eternals chưa tiết lộ lý do quân đoàn hùng mạnh này im ắng khi quân đoàn của Thanos xâm lược địa cầu. Ảnh: Disney.

Tuy nhiên, không lâu sau khi gã Titan Điên với tham vọng xóa sổ một nửa vũ trụ bị đánh bại, hiểm họa mới đã xuất hiện và đang nhắm đền địa cầu. Lần này, loài Eternals buộc phải can thiệp. Sự tái xuất của các thực thể vũ trụ hùng mạnh cho thấy kẻ thù mới nguy hiểm hơn Thanos rất nhiều.

Ý tưởng này cũng được thể hiện gián tiếp thông qua bài hát được sử dụng làm nhạc nền cho trailer - The End of the World do Arthur Kent và Sylvia Dee sáng tác, Skeeter Davis trình bày. Nhan đề bài hát ít nhiều dự báo số phận nhân loại dưới bàn tay của thế lực tà ác đang trỗi dậy.

Trước đây, Marvel Studios từng hé lộ đối thủ chính của Eternals trong lần chào sân màn ảnh rộng sẽ là các Deviants. Cả Eternals và Deviants đều được tạo ra bởi chủng người vũ trụ Celestials. Họ cùng có trí thông minh nhưng ngoại hình hoàn toàn đối lập. Trong khi Eternals hoàn mỹ thì Deviants lại xấu xí, dị hợm.

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng đây chưa phải thế lực phản diện duy nhất. Khán giả yêu thích truyện tranh Marvel đặt giả thuyết không loại trừ khả năng các Eternals sẽ đấu đá lẫn nhau.

Nhóm Eternals đóng vai trò quan trọng trong cục diện Kỷ nguyên IV của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Không chỉ thay đổi thế cân bằng quyền lực hiện tại, họ còn xáo trộn cả lịch sử của vũ trụ siêu anh hùng. Tuy nhiên, thử thách trước mắt của nhóm Eternals lại là giải thích hợp lý sự vắng mặt của mình suốt thời gian qua.

Diễn ra ở thế giới hậu Avengers: Endgames (2019), Eternals của đạo diễn Chloé Zhao xoay quanh một nhóm thực thể vũ trụ hùng mạnh đã sống ẩn thân giữa loài người suốt hàng nghìn năm. Phim sẵn sàng ra rạp từ 5/11.