Ác nhân đối đầu nhóm Avengers xuất hiện trong 'Loki'

Tập cuối mùa đầu series giới thiệu một kẻ phản diện có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện vũ trụ điện ảnh.

(*) Bài viết tiết lộ nội dung phim.

Tập sáu mùa đầu của Loki ra mắt vào ngày 14/7 trong sự chờ đợi của nhiều fan. Trước đó, diễn biến đang cao trào Khi Loki (Tom Hiddleston) cùng Sylvie (Sophia Di Martino) - một biến thể nữ của anh - đã tìm được đến pháo đài của nhân vật đứng sau cơ quan giám sát dòng chảy thời gian. Cùng lúc, đặc vụ Mobius (Owen Wilson) trở về tổ chức TVA để chứng minh cho mọi nhân viên ở đây rằng họ chỉ là biến thể.

Ở pháo đài, Loki và Sylvie bất ngờ khi không gặp sự kháng cự nào đáng kể. Chỉ có Miss Minutes (trợ lý ảo của chủ nhân nơi đây) xuất hiện để khuyên họ dừng bước, đổi lại bộ đôi sẽ có cuộc sống mình ao ước. Tuy nhiên, Loki và Sylvie đều quá lọc lõi nên đã từ chối lời đề nghị rất khả nghi này.

Ác nhân mới của Marvel

Kẻ đứng sau mọi chuyện (được gọi là He Who Remains, do Jonathan Majors đóng) lộ diện, chẳng hề e sợ hai thần lừa lọc. Ông ta thậm chí khẳng định mọi hành động của Loki và Sylvie thời gian qua đều nằm trong kế hoạch của mình. Người này tự giới thiệu là nhà khoa học đến từ thế kỷ 31, đã chấm dứt một cuộc chiến đa vũ trụ được gây ra bởi các biến thể của ông ta. Việc ông ta tạo ra TVA là để ngăn một cuộc chiến tương tự.

Jonathan Majors (giữa) mang đến nhiều khoảnh khắc thú vị trong tập cuối.

He Who Remains cho Loki và Sylvie hai lựa chọn: giết ông ta, tức tạo nguy cơ diễn ra một cuộc chiến đa vũ trụ khác, hoặc thay thế ông ta tiếp quản việc giám sát dòng thời gian. Sylvie không tin kẻ này và quyết tâm đoạt mạng hắn để trả thù, trong khi Loki muốn ngăn cô. Sau một trận đấu đan xen giãi bày tâm sự, kết thúc bằng nụ hôn được nhiều khán giả chờ đợi, Sylvie đẩy Loki trở về TVA. Cô xuống tay với He Who Remains, kẻ khẳng định sẽ quay trở lại.

Với các fan Marvel, He Who Remains mang đến nhiều phấn khích bởi chính là Kang the Conqueror, một nhân vật nổi tiếng trong truyện tranh. Ra đời từ thập niên 60, ác nhân này thường xuyên đối đầu với nhóm Avengers. Hắn là một thiên tài, sở hữu công nghệ tương lai và thường xuyên du hành thời gian. Nhân vật này hứa hẹn là một bổ sung đáng giá cho giai đoạn tới của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, vốn đang thiếu vắng một kẻ phản diện tầm cỡ sau khi Thanos bị tiêu diệt.

Số phận nhân vật quan tòa Ravonna Renslayer (phải) cũng gây tò mò ở tập cuối. Cô nhận một số thông tin từ He Who Remains rồi lên đường đi tìm "ý chí tự do".

Hướng đi của Marvel ở tập cuối khá bất ngờ, khi trước đó nhiều người đoán kẻ chủ mưu lại là một phiên bản khác của Loki. Ngoài ra, với việc giết He Who Remains, Sylvie đã gây ra hàng loạt sự phân nhánh chưa từng có của dòng thời gian. Điều này chắc chắn sẽ tác động đáng kể đển cốt truyện của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Như vậy, so với hai series tiền nhiệm là WandaVision và The Falcon and the Winter Soldier, Loki đã tạo ra ảnh hưởng lớn hơn hẳn.

Với sức hút của Loki, Marvel cũng khẳng định tiếp tục khai thác nhân vật này. Ở cuối tập, Loki phát hiện đã lạc đến trụ sở TVA ở một vũ trụ khác. Anh gặp gỡ những phiên bản mới của Mobius và đặc vụ Hunter B-15 (Wunmi Mosaku). Vị thần lừa lọc được giới thiệu sẽ quay lại trong mùa hai.

Thành công nhờ diễn xuất và câu chuyện

Sau sáu tập, Loki khép lại như một thành công khác của Marvel Studios. Series nhận đa phần đánh giá tích cực từ giới phê bình và khán giả, cũng như chỉ số người xem cao. Theo Nielsen, tập đầu loạt phim thu hút đến 731 triệu phút xem trong tuần đầu, vượt trội tập đầu của The Falcon and the Winter Soldier (495 triệu phút) và WandaVision (434 triệu phút).

Sức hút của phim vẫn đến từ Tom Hiddleston, người đã quá thành công với vai diễn này nhiều năm qua. Câu chuyện khai thác nhiều hơn vào nội tâm Loki, nhân vật luôn gây tò mò và có tâm lý khá phức tạp. Hai ngôi sao Owen Wilson và Sophia Di Martino cũng trở thành điểm sáng. Wilson mang đến những khoảnh khắc hài hước mà khán giả luôn yêu mến ở tài tử này.

Marvel có dụng ý khá thú vị khi để cho Loki, một người hay bị xem là ái kỷ, phải lòng chính bản thể nữ của mình.

Còn Di Martino giống như thỏi nam châm cho nửa sau phim nhờ nhan sắc, lối diễn tự tin và tình cảm. Câu chuyện tình giữa Loki và Sylvine được khắc họa duyên dáng, trở thành điểm nhấn mới cho nhân vật trước nay thường gắn với những điều lừa lọc, chơi khăm hay bạo lực.

Ở tập cuối, tài tử Jonathan Majors trở thành tâm điểm diễn xuất, khi vai Kang được đặt vào vừa vặn để tạo ra sự nguy hiểm cần có. Cách nói chuyện lúc trêu ngươi, lúc huỵch toẹt của nhân vật này đôi khi lấn át cả hai vị thần lừa lọc (vốn là những kẻ dẻo miệng). Majors đã cho thấy tiềm năng để trở thành một diễn viên xuất hiện xuyên suốt trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Tuy nhiên, series còn để lại điểm trừ trong khâu hành động. So với các phim điện ảnh Marvel, cảnh chiến đấu trong Loki được dàn dựng khá buồn tẻ, từ động tác lẫn nhịp điệu. Một ví dụ là ở tập 4, trong cảnh Loki và Sylvie thoát khỏi sự khống chế của tổ chức TVA. Những pha hành động khá hời hợt đã làm mất đi kịch tính trong phân đoạn quan trọng này. Năng lực của tổ chức TVA trong việc quản lý, áp giải tù nhân hay ra thực địa nhìn chung là yếu kém. Kịch tính phim bị giảm khi ngay từ các tập đầu, khán giả cảm nhận được Loki hoàn toàn “trên cơ” những người này.